Mynet Trend

Birce Akalay'dan samimi itiraf: Depresyona girmiştim...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

Son olarak Ağlama Anne adlı dizide oynayan Birce Akalay, takipçilerini 16 yaşının çalkantılarına götürdü. Akalay yaptığı paylaşımla samimi bir ergenlik itirafında bulundu.

Birce Akalay'dan samimi itiraf: Depresyona girmiştim...

Sadece kamera karşısında değil kadrosunda bulunduğu 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyunu ile sahnede de ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini 16 yaşına götürdü.

Bir dönem baleyle uğraşan Akalay, o zamanlar giydiği tütüsünü fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

birce-akalay-ic

“Bugün çatı arasından çıkardım hayatımın son tütülerini. 16 yaşımdaydım. O zaman nasıl karardığını hatırlıyorum kalbimin. Bir düzine kilo almıştım derhal ve depresyona girmiştim ergenliğimi de hayal kırıklığımın yanına katarak.

Acımı, sanki bir arenaya anlatmaya çalışırcasına büyük yaşıyor, o günleri hayatımın en karanlık günleri sanıyordum, meğer değilmiş. Hayat kaşla göz arasında yeni hediyeler vermiş bana. Sonra baktım ki hep böyle oluyor aslında. Benden aldığın ve verdiğin herşeye minnettarım. Seni çok seviyorum HAYAT.”

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Engin Altan'dan Mesut Özil'e tarihi hediyeEngin Altan'dan Mesut Özil'e tarihi hediye
Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyorNusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

Uyarı az önce geldi! Dikkat...

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimberley Garner tarzıyla tüm dikkatleri üstüne çekti

Elbisesi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Engin Altan'dan Mesut Özil'e tarihi hediye

Engin Altan'dan Mesut Özil'e tarihi hediye

Nusret'ten altın kaplama hamburger videosu! Sosyal medyayı salladı!

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Diriliş Osman'a hazırlanan Burak Özçivit'ten yeni imaj!

Diriliş Osman öncesi Burak Özçivit'ten yeni imaj!

Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'a öpücük

Eski eşten öpücük

Verdiği kilolarla gündem olan Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo verdi! Bikinili pozuna beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.