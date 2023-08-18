Birce Akalay doktor Ayşegül rolüyle ekrana dönüyor

Disney'in Atatürk dizisini yayınlamama kararı sonrası açıklamasıyla gündeme gelen Birce Akalay ekranlara dönüyor. Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuyla konuşulan oyuncu etkili bir karaktere hayat verecek.

Birce Akalay‘ın yeni dizisi “Eşiğin Ötesinde”nin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Psikodrama türündeki dizi yeni sezonda Kanal D’de yayınlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir İtalyan dizisinden uyarlanan proje aralarında suça bulaşmış isimlerin de olduğu grup gencin bir klinikte rehabilitasyon sürecini konu alıyor. Birce Akalay gençlerin tedavisiyle ilgilenen, kendisini onlara adayan, kendisinin de gizemli yanları olan psikolog doktor Ayşegül’e hayat verecek.

Kerem Çatay ile Lale Eren‘in ortak çekeceği Eşiğin Ötesinde dizisini Burak Müjdeci yönetecek.

