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Britney Spears ve Sam Asghari boşanıyor! Çıplak video çekmesini mi istedi?

18.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari yaklaşık bir senelik evliliğin ardından ayrılık kararı aldı. Boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerke Spears'ın evdeki bir çalışandan kendisini çıplakken filme almasını istediği iddia edildi. İddialar sürerken Sam Asghari açıklama yaptı.

Son dönemde paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, Sam Asghari ile ayrılık kararı aldı. TMZ'nin haberine göre, aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Asghari, kaynaklar tarafından 'kırılgan ve aşırı cinselleşmiş bir durumda' olarak tanımlanan şarkıcının bir personelden kendisini çıplakken filme almasını istemesinden şüpheleniyor.

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Spears'ın iddia edilen davranışı bir kaynak tarafından 'kendi güvenliği için riskli' olarak tanımlandı ve Asghari'yi boşanma davasında ilerlemeye ikna eden şeyin onun sadakatsizliği olduğu belirtildi.

Ekran Alıntısı

ÜNLÜ İSİM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Britney Spears'ın ayrı yaşadığı eşi Sam Asghari ise sessizliğini bozdu.

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Instagram hesabından yaptığı açıklamada 29 yaşındaki aktör şunları yazdı: "6 yıllık sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızın ardından eşim ve ben birlikte olan yolculuğumuzu sonlandırmaya karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız ve ona her zaman en iyisini diliyorum. Mahremiyet istemek saçma görünüyor, bu yüzden medya da dahil olmak üzere herkesten nazik ve düşünceli olmalarını rica edeceğim."


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