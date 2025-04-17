EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Birçok üniversite için yeni kararlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokullarla ilgili yeni kararlar alındı. Yeni kurulanların yanı sıra kapatılanlar, birleştirilenler veya adı değişenler oldu.

Birçok üniversite için yeni kararlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsünün adı Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

thumbs_b_c_8b874dc8a22eb953703935cdb94a1a32

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan'da, Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

thumbs_b_c_7616fccf44f5023a0a7129bbc72f36d1

Kararda, Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yer aldı.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Trabzon Tıp Fakültesinin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasına, fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sözleşmeli öğretmen alım tarihleri belli oldu...Sözleşmeli öğretmen alım tarihleri belli oldu...
YÖK Başkanı: "Bilimsel üretim tehlike altında"YÖK Başkanı: "Bilimsel üretim tehlike altında"

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sırrı Süreyya Önder kızı yanına girdiğinde tepki verdi! Doktoru son durumunu açıkladı... Duygusal mesaj

Sırrı Süreyya Önder kızı yanına girdiğinde tepki verdi! Doktoru son durumunu açıkladı... Duygusal mesaj

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.