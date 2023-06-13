MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Biri Bizi Gözetliyor'un Doğa Bey'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Biri Bizi Gözetliyor'un Doğa Bey'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

13.06.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor ve Dokun Bana yarışmaları unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. BBG’de ve Dokun Bana da boy gösteren Doğa Bey iki yarışmanın da dikkat çeken isimlerinden biriydi. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Doğa Bey’in son halini gören şaştı kaldı.

Biri Bizi Gözetliyor'un Doğa Bey'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor yarışmacılarının son halleri sık sık gündeme geliyor. Biri Bizi Gözetliyor ve Dokun Bana yarışmalarında hakem olarak yer alan Doğa Sülen ya da bilinen adıyla Doğa Bey’in son hali ağızları açık bıraktı.

biri-bizi-gözetliyor-doğa-bey-son-hali

İlk bölümü Şubat 2001'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor'da Doğa Bey soğukkanlı tavrıyla dikkat çekmişti.

doğa-sülen

Programda duyuruları yapan Doğa Bey’in Uğur’un diskalifiye olduğunu paylaştığı anlar çok konuşulmuştu.

bbg-doğa-bey-son-halini-gören-şaştı-kaldı

BBG evinde sürekli agresif hareketler sergilemesi üzerine yarışmadan diskalifiye edilen Uğur, bu haberi öğrenince sinirden kapıları yumruklamıştı.

doğa-bey-son-hali-şaşırttı

Dokun Bana’da da yer alan Doğa Bey daha sonra gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Doğa Sülen şimdilerde Acun Medya Akademi’de ders veriyor. Ayrıca reklam sektöründe danışman olarak da görev alıyor.

bbg-doğa-son-hali

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi bakım kimmiş! Kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla... Eşi bakım kimmiş! Kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla...
Sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti: Çok açık...Sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti: Çok açık...
Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorumSahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum
Anahtar Kelimeler:
Biri Bizi Gözetliyor Öykü Serter

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."

Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.