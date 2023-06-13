Biri Bizi Gözetliyor'un Doğa Bey'i son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği Biri Bizi Gözetliyor yarışmacılarının son halleri sık sık gündeme geliyor. Biri Bizi Gözetliyor ve Dokun Bana yarışmalarında hakem olarak yer alan Doğa Sülen ya da bilinen adıyla Doğa Bey’in son hali ağızları açık bıraktı.

İlk bölümü Şubat 2001'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor'da Doğa Bey soğukkanlı tavrıyla dikkat çekmişti.

Programda duyuruları yapan Doğa Bey’in Uğur’un diskalifiye olduğunu paylaştığı anlar çok konuşulmuştu.

BBG evinde sürekli agresif hareketler sergilemesi üzerine yarışmadan diskalifiye edilen Uğur, bu haberi öğrenince sinirden kapıları yumruklamıştı.

Dokun Bana’da da yer alan Doğa Bey daha sonra gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Doğa Sülen şimdilerde Acun Medya Akademi’de ders veriyor. Ayrıca reklam sektöründe danışman olarak da görev alıyor.



