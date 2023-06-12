Fiyatı 999 TL'ye düştü! Çok satan fiyat performans ürünü JBL kulaklıkta fırsat

Müzik, her anımızı daha keyifli hale getiren en güzel şeylerden biri. Müzik keyfini doyasıya yaşamak için kaliteli bir kulaklık olmazsa olmaz. JBL, müzik keyfinizi artırmak için sunduğu T460BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık modeli ile her anınızda size eşlik etmeye hazır. Tek tuşlu kontrol paneli sayesinde kolayca kontrol edip hayatınızı daha keyifli hale getirebileceğiniz bu ürün kısa süreliğine indirimde! Fiyatlar artmadan sahip olmak için acele edin. İşte detaylar!

Uzun süren müzik keyfi için: JBL T460BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Ürün özellikleri

Kablosuz Bluetooth bağlantısı ile cihazlar arasında hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.

11 saate kadar pil ömrü sayesinde uzun saatler boyunca müzik dinleme keyfi yaşayabilirsiniz.

Hızlı şarj özelliği ile sadece 15 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım süresi sağlanabilir.

Cihazların yönetimi için tek tuşlu kontrol paneli bulunur.

32 mm sürücü üniteleri sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunar.

Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda bile rahat ve konforlu bir his sağlar.

Katlanabilir tasarımı sayesinde taşıması ve depolaması kolaydır.

Dahili mikrofon ile arama yapabilir ve Siri veya Google Asistan'a erişebilirsiniz.

Kulaklıkta yer alan kablo, kullanılmadığı zamanlarda saklamak için çekilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kulaklıkların ses kalitesi oldukça etkileyici. Özellikle baslar çok net ve güçlü çıkıyor."

"Çok rahat. Yastıkları yumuşak olduğundan uzun saatler kullanılsa bile kulağı yormuyor."

"Ses seviyesi daha yüksek olabilirdi, onun haricinde çok iyi."

Bu içerik 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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