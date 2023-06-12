Fiyatı 999 TL'ye düştü! Çok satan fiyat performans ürünü JBL kulaklıkta fırsat

Müzik, her anımızı daha keyifli hale getiren en güzel şeylerden biri. Müzik keyfini doyasıya yaşamak için kaliteli bir kulaklık olmazsa olmaz. JBL, müzik keyfinizi artırmak için sunduğu T460BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık modeli ile her anınızda size eşlik etmeye hazır. Tek tuşlu kontrol paneli sayesinde kolayca kontrol edip hayatınızı daha keyifli hale getirebileceğiniz bu ürün kısa süreliğine indirimde! Fiyatlar artmadan sahip olmak için acele edin. İşte detaylar!
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Kulaklıkların ses kalitesi oldukça etkileyici. Özellikle baslar çok net ve güçlü çıkıyor."
"Çok rahat. Yastıkları yumuşak olduğundan uzun saatler kullanılsa bile kulağı yormuyor."
Bu içerik 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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