Fiyatı 1440 TL'ye düştü! Açık hava aktivitelerinin olmazsa olmazı Jack Wolfskin ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, nefes alabilen yapıda yazlık bir ayakkabı mı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kaliteli outdoor ürünleriyle nam salmış Jack Wolfskin markasının hem kadınlar hem de erkekler için tasarladığı Breezer Vent Low modelinde indirim başladı. Kısa süreli bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!
Yürüyüş, koşu, tırmanış gibi açık hava aktivitelerinde kullanılmak üzere tasarlanan ayakkabı; üst ve alt tabanında yer alan delikler sayesinde ayak içine hava girmesini sağlar ve gün boyu ayakları serin tutar. Modelin tabanında Outdoor Performence 2 teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji, ayakkabının tabanını kaymaz ve sert zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlar. Ürün ayrıca aakkabıda ve ayaklarda kötü koku oluşmasını engelleyen anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir.
Kullanıcılar ne diyor?
"Ayakkabıyı bir aydan az bir süredir neredeyse her gün giyiyorum. Son derece hafif ve kısa yürüyüşler için yeterli tutuş sağlıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Eşim için aldım gerçekten çok güzel eşim beğendi ve fiyat olarak çok iyiydi gece sipariş verdim 1 gün sonra teslim edildi ayak ölçünüze göre alın."
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