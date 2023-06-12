Fiyatı 1440 TL'ye düştü! Açık hava aktivitelerinin olmazsa olmazı Jack Wolfskin ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, nefes alabilen yapıda yazlık bir ayakkabı mı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kaliteli outdoor ürünleriyle nam salmış Jack Wolfskin markasının hem kadınlar hem de erkekler için tasarladığı Breezer Vent Low modelinde indirim başladı. Kısa süreli bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Jack Wolfskin Breezer Havalandırma Vent Low W Spor Ayakkabı özellikleri

Yürüyüş, koşu, tırmanış gibi açık hava aktivitelerinde kullanılmak üzere tasarlanan ayakkabı; üst ve alt tabanında yer alan delikler sayesinde ayak içine hava girmesini sağlar ve gün boyu ayakları serin tutar. Modelin tabanında Outdoor Performence 2 teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji, ayakkabının tabanını kaymaz ve sert zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlar. Ürün ayrıca aakkabıda ve ayaklarda kötü koku oluşmasını engelleyen anti-mikrobiyal özelliğe sahiptir.

Jack Wolfskin Breezer Havalandırma Vent Low W Spor Ayakkabı, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabıyı bir aydan az bir süredir neredeyse her gün giyiyorum. Son derece hafif ve kısa yürüyüşler için yeterli tutuş sağlıyor."

"Güzel ayakkabılar ama biraz dar."

Jack Wolfskin Breezer Havalandırma Vent Low W Spor Ayakkabı, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için aldım gerçekten çok güzel eşim beğendi ve fiyat olarak çok iyiydi gece sipariş verdim 1 gün sonra teslim edildi ayak ölçünüze göre alın."

"Yazlık olduğu için tercih etmiştim ama kalıbı biraz dar. Bedeni iyi, ince ayaklılar tercih edebilir."

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