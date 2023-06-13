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En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

13.06.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Babalar Günü için, markalar onlarca kategorideki binlerce ürününde indirimler sunmaya başladı. Bu markalardan biri de kaliteli ve özenli erkek giyim ürünleriyle öne çıkan Avva! Marka Günü'ne ve Babalar Günü'ne özel indirimleriyle en havalı parçaları moda severlerle buluşturan Avva'nın erkek giyim koleksiyonuna göz atmaya ne dersiniz? İşte detaylar!

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Hepimiz için özel bir yere sahip olan babalarımızın günü yaklaşıyor! Bu özel günü unutulmaz kılmak için sevdiklerimize hediye vermek en güzel yollardan biri. Siz de babanıza, onu havalı kılacak kaliteli bir hediye almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Avva'da Marka Günü'ne özel binlerce üründe indirimler başladı. Gömlekten pantolona, tişörtten cekete, parfümden kemere en havalı parçaları keşfetmek için acele edin.

Stil sahibi, havalı parçalarla bu sezon da şıklığı zirvede yaşayın!

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