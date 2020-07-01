Biri reçel mi dedi: Bal kabağı reçeli tarifi

Baldan tatlı bal kabağı ile tatlı yapılır da reçel yapılmaz mı? Sabah kahvaltılarının neşesi olacak şeker tadında bir tarif için hazırlanın. Bal kabağı ile alternatif bir tatlı çeşidi hazırlanabildiği gibi harika bir reçel de yapılabilir. Bu leziz reçel, Halil Sezai ile ünlenen incir reçeline rakip olacak. Acilen bal kabağı reçeli için de bir film çekilmeli. İçerisinde isyan yok ama kireç var. Gözyaşı yok ama limon suyu var. Bir şarkı da en az incir reçeli kadar güzel olan bu tarif için yazılamaz mı? Buradan yetkililere ve ilgililere duyurulur...

Kahvaltı sofralarımızda baş köşe artık bal kabağının olacak. Sıkı durun, bakın burası çok önemli; tarif için gerekenler, doğada bulunan dört element olan su, kireç, şeker ve bal kabağı! Neyse, şakayı bir kenara bırakıp sizi bu enfes tarifle baş başa bırakalım artık.

Bal Kabağı Reçeli Tarifi

Malzemeler

500 gram bal kabağı

750 gram toz şeker

1 litre su

1/2 adet limon suyu

150 gram sönmemiş kireç

2,5 litre soğuk su

Tarif

Derin bir tencere içerisine sönmemiş kireç ve soğuk suyu ilave edin.

Su içerisinde eriyen kireci 3 saat kadar durulmaya bırakın.

Bekleme süresi sonunda su üzerinde oluşan ince tabakayı kaşıkla alın.

Dibe çöken kireç ile suyu birbirine karıştırmamaya özen göstererek durulanmış suyu başka bir kap içerisine süzün.

Bal kabaklarının kabuklarını soyun ve çekirdeklerini ayıklayın.

Kabakları küp şeklinde doğrayarak bol suda durulayın.

Derin bir kap içerisine hazırlanan kireç suyunu ilave ederek kabakları 4 saat kadar bekletin.

Kabakları kireç suyundan çıkarıp bol suda iyice durulayarak süzgeçle sularının süzülmesini sağlayın.

Reçel için kullanılacak tencere içerisine su ve toz şekeri ilave edin. Tercihe göre esmer şeker de kullanılabilir.

Tatlı şurup halini alana kadar karıştırarak kaynatın.

Durulanan bal kabaklarını tencereye ilave edin ve kaynatma işlemine devam edin.

Reçel olmaya başladığında limon suyunu ilave ederek 2-3 dakika kadar daha kaynatmaya devam edin. Tercihe göre reçel içerisine çubuk tarçın ve karanfil ekleyebilirsiniz.

Ocağın altını kapatarak tencereyi alın. Hazırlanan reçeli bir süre oda sıcaklığında bekletin.

Tencere içerisindeki reçeli daha önceden temizlenmiş ve kaynatılmış cam kavanozlara dökerek muhafaza edin.

