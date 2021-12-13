Biricik Suden direk dansı yaptı! Tepki çekince "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok" dedi

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sporuna her zaman önem veren Suden fiziğiyle her daim beğeni topluyor. Biricik Suden son olarak direk dansı yaptığı anları paylaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Instagram'da 437 bin takipçisi bulunan Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı. Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.

Güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" dedi.



