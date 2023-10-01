Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş! Ünlü isim isyan etti

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden'in kaslı görünümü sık sık gündeme geliyor.

"Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mazhar'ı arayıp, sohbet esnasında da 'Biricik'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye sormuş" dedi ve yine kaslı bir halini paylaşarak isyan etti.

Suden paylaşımında "Ben de sormak istiyorum, hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun" dedi.

Mazhar Alanson da eşinin bu gönderisine alkış ve kalp emojileriyle destek vermeyi ihmal etmedi.



