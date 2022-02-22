Biriken bayat ekmeklerinizi bir köşede bırakmayın! İşte kalan ekmeklerinizi leziz kahvaltılıklara dönüştürecek tarifler

Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Kısa sürede hazırlayıp kolayca servis edebileceğiniz zahmetsiz tarifler ile karşınızdayız. Bu tarifleri ilk kez deneyecekseniz dikkat edin, parmaklarınızı yemeyin. Pizza tadında müthiş lezzetli yumurtalı ekmek tarifini denemeye hazır mısınız? Görüntüsüyle bile sizi doyuracak enfes tarifi yalnızca 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. İster ailenize ister misafirlerinize değişik bir lezzet sunmak istiyorsanız ekmekli omlet tarifi de tam size göre. Evdeki ekmeklerinizi, kahvaltılık malzemelerinizi değerlendirebileceğiniz bereketli ve lezzetli atıştırmalıklar için tariflerimiz gelsin! Çayınızı demlenmeye bırakın ve lezzetleriyle tadını damağınızda bırakacak bu tarifleri denemeye başlayın.

PİZZADAN FARKSIZ BOL MALZEMELİ YUMURTALI EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

Dilim ekmek (Aile bireylerinize göre sayısını belirleyebilirsiniz).

Göz kararı zeytinyağı

2 yumurta

1 çorba kasesi kadar peynir

1 çay bardağı süt

1 çorba kasesi rendelenmiş kaşar peynir

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 adet ufak doğranmış sosis

HAZIRLANIŞI

Yumurta, zeytinyağı, süt, karabiber, tuz ve peynirleri bir kabın içine alın ve iyice karıştırın.

Ekmeklerinizi tepsiye koymadan önce altlarına yağlı kağıt sermeyi unutmayın.

Ekmeklerinizi tepsiye güzelce dizin ve kabın içinde karıştırdığınız sosu ekmeklerin üzerine sürün.

15 dakika boyunca 190 derecede ekmeklerinizi pişirin.

Ve işte kahvaltınızı süsleyecek yumurtalı ekmekleriniz hazır!

EKMEKLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

Dilim ekmek (Kişi sayısına göre ekmek sayısını ayarlayabilirsiniz).

3 yumurta

5 dilim sucuk

100 g beyaz peynir

1 adet sivri biber

1 kırmızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Pul biber

Tuz

HAZIRLANIŞI