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Biriken bayat ekmeklerinizi bir köşede bırakmayın! İşte kalan ekmeklerinizi leziz kahvaltılıklara dönüştürecek tarifler

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek, her öğünün vazgeçilmez yiyeceklerden biri. Bu yüzden fazla fazla aldığınız ekmekler yenilmediğinde israfa neden olabiliyor. Eğer bu şekilde kalan, bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleriniz varsa atmayı düşünmeyin. Çünkü bu ekmekleri nefis mi nefis kahvaltılık yiyeceklere dönüştürebilirsiniz. Tüm bu tariflerin detaylarına ise yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Biriken bayat ekmeklerinizi bir köşede bırakmayın! İşte kalan ekmeklerinizi leziz kahvaltılıklara dönüştürecek tarifler

Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Kısa sürede hazırlayıp kolayca servis edebileceğiniz zahmetsiz tarifler ile karşınızdayız. Bu tarifleri ilk kez deneyecekseniz dikkat edin, parmaklarınızı yemeyin. Pizza tadında müthiş lezzetli yumurtalı ekmek tarifini denemeye hazır mısınız? Görüntüsüyle bile sizi doyuracak enfes tarifi yalnızca 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. İster ailenize ister misafirlerinize değişik bir lezzet sunmak istiyorsanız ekmekli omlet tarifi de tam size göre. Evdeki ekmeklerinizi, kahvaltılık malzemelerinizi değerlendirebileceğiniz bereketli ve lezzetli atıştırmalıklar için tariflerimiz gelsin! Çayınızı demlenmeye bırakın ve lezzetleriyle tadını damağınızda bırakacak bu tarifleri denemeye başlayın.

PİZZADAN FARKSIZ BOL MALZEMELİ YUMURTALI EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

  • Dilim ekmek (Aile bireylerinize göre sayısını belirleyebilirsiniz).

  • Göz kararı zeytinyağı

  • 2 yumurta

  • 1 çorba kasesi kadar peynir

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çorba kasesi rendelenmiş kaşar peynir

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 adet ufak doğranmış sosis

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta, zeytinyağı, süt, karabiber, tuz ve peynirleri bir kabın içine alın ve iyice karıştırın.

  • Ekmeklerinizi tepsiye koymadan önce altlarına yağlı kağıt sermeyi unutmayın.

  • Ekmeklerinizi tepsiye güzelce dizin ve kabın içinde karıştırdığınız sosu ekmeklerin üzerine sürün.

  • 15 dakika boyunca 190 derecede ekmeklerinizi pişirin.

  • Ve işte kahvaltınızı süsleyecek yumurtalı ekmekleriniz hazır!

EKMEKLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

  • Dilim ekmek (Kişi sayısına göre ekmek sayısını ayarlayabilirsiniz).

  • 3 yumurta

  • 5 dilim sucuk

  • 100 g beyaz peynir

  • 1 adet sivri biber

  • 1 kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Karabiber

  • Pul biber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle ekmeklerinizi küp şeklinde doğrayın.

  • Yumurtaları bir kaba alıp çırpmaya başlayın.

  • Ardından sucuk ve biberleri doğrayıp, beyaz peyniri ufalayın.

  • Yumurtanın üzerine tereyağı harici tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.

  • Bir tavada yağı eritin ve karışımı tavaya alın.

  • Omleti kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.

  • Omletin bir tarafını pişirdikten sonra diğer tarafını maşayla çevirerek pişirin.

  • Şimdi ekmekli omletinizi afiyetle yiyebilirsiniz!

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