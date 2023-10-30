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  4. 'Birileri kaydettiyse yayınlasın' Özcan Deniz'e Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığı için 'yuhalama' ve 'çatal bıçaklarla protesto' iddiası! Açıklama yaptı: Koca bir yalan! Oku(ya)mamam...

'Birileri kaydettiyse yayınlasın' Özcan Deniz'e Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığı için 'yuhalama' ve 'çatal bıçaklarla protesto' iddiası! Açıklama yaptı: Koca bir yalan! Oku(ya)mamam...

30.10.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığı, marşı seslendirmediği ve sanatçının izleyicilerin tepkisini çektiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Özcan Deniz'den açıklama geldi. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığının yalan olduğunu belirten Deniz, finaldeki 10. yıl marşını okuyamamasının da kendisiyle şefinin birbirlerini yanlış anlamalarından kaynaklı organizasyon kargaşası olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla ve birbirinden görkemli organizasyonlarla kutlandı. Kutlamalara ilişkin birbirinden çarpıcı görüntüler sosyal medyada peş peşe paylaşılırken ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ilgili bir iddia sosyal medyada gündem yarattı.

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YUHALANDIĞI VE ÇATAL BIÇAKLARLA PROTESTO EDİLDİĞİ İDDİASI

Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcının Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, izleyicilerin ünlü şarkıcıyı yuhaladığı ve çatal bıçaklarla protesto ettiği ileri sürüldü. Konserinde cumhuriyetin 100. yılını kutlamadığı için tepki gördüğü ileri sürülen ünlü şarkıcıdan bir açıklama geldi.

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Özcan Deniz söz konusu paylaşımında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığının bir yalan olduğunu, finaldeki 10. yıl marşını okuyamamasının ise kendisiyle şefinin birbirlerini yanlış anlamalarından kaynaklı bir organizasyon kargaşası olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI KUTLAMADIĞIM KOCA BİR YALAN"

"28 Ekim Kıbrıs'taki oteldeki konserimde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim'de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin'de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen bu özel geceyi iptal ettirtmedim.

"BİNE YAKIN İZLEYİCİDEN BİRİLERİ KAYDETMİŞSE YAYINLAMALARINI RİCA EDİYORUM"

Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kaydetmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum.

"FİNALDEKİ 10. YIL MARŞINI OKU(YA)MAMAM, ORGANİZASYON KARGAŞASI"

Finaldeki 10. yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda paylaşacağım. Sevgiler."

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