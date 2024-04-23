"Birileri var, olabilir" demişti... Hafsanur Sancaktutan ve Sadri Alışık aşkı kısa sürdü!

"Ya Çok Seversen", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Darmaduman" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşka yelken açtığı haberleri mart ayında gündeme gelmişti.

Güzel oyuncunun Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

İkilinin birbirini tanıma aşaması kısa sürdü ve Muhabironline iddiasına göre aşk bitti.

Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince “Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.





