HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Fiyat performans ürünü Karaca airfryerda fırsat zamanı

Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Fiyat performans ürünü Karaca airfryerda fırsat zamanı

15.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme tutkunlarına müjde! Karaca Foodrition Air Fryer Single Pan Black kısa süreliğine indirimde! Azıcık yağ ile mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak Karaca'nın fiyat performans ürünü airfryerına bir şans verin, sağlıklı yemek pişirme deneyimini bir üst seviyeye taşıyın.

Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Fiyat performans ürünü Karaca airfryerda fırsat zamanı

Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanın sırrı doğru mutfak ürünlerine sahip olmaktan geçer. Son yılların en gözde mutfak ürünü airfryerlar azıcık yağ ile hem sağlıklı hem leziz hem de pratik yemekler hazırlamanızı sağlar. Kızartma, ızgara gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha az yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan patatesten tavuğa, balıktan ete kadar aklınıza gelen her yiyeceği kolayca pişirmek isterseniz Karaca'nın en sevilen fiyat performan ürünü airfryerını deneyebilirsiniz. Üstelik Karaca Foodrition Air Fryer Single Pan Black kısa süreliğine indirimde. Bu fırsatı kaçırmayın!

O yemekleri hazırlasın, vaktiniz size kalsın: Karaca Foodrition Air Fryer Single Pan Black

Adsız tasarım - 2023-03-15T143018.651

Özellikleri

  • 3,5 L kapasiteye sahip, 1300 Watt gücünde.
  • Geleneksel kızartma yöntemlerine göre %90'a kadar daha az yağ kullanır.
  • Cihaz içinde sağlanan 360 derece sıcak hava sirkülasyonu teknolojisi, gıdalarınızı eşit pişirmenizi sağlar.
  • Kızartmanın yanı sıra ısıtma ve fırınlama gibi farklı pişirme yöntemlerine de imkân tanır.
  • Patates ve sebze kızartmaları, tavuk, balık, kırmızı et, köfte, kestane ve kek gibi birçok gıdayı hızlı bir şekilde hazırlamanızı sağlar.
  • 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklığa sahiptir.
  • Yağ sıçratmaz, bu sayede temiz ve pratik bir kullanım sağlar.
  • Süzgeç tablası airfryerdan ayrılabilir.
  • Pişirme süresi ve sıcaklığı, cihaz üzerindeki sıcaklık ve süre gösterge paneli sayesinde kolayca ayarlanabilir ve takip edilebilir.
  • Zamanlayıcı özelliği sayesinde kontrollü pişirmeye olanak sağlar. Pişirme bittiğinde otomatik olarak kapanarak enerji tüketimini minimuma indirger.
  • Çıkarılabilir ve yanmaz yapışmaz sepeti kolayca temizlenebilir.
  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
  • 2 yıl garantilidir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "3-4 kişilik küçük aileler için gayet kullanışlı bir ürün. Kısa zamanda sağlıklı yemekler pişirilebiliyor. Çıtır tavuk yaptım büyük bagetleri biraz daha uzun süre pişirmek gerekiyor ama 10 dk içinde çıtır çıtır lezzetli küçük parçalar pişirilebiliyor. Hatta güveçte yumurta bile pişirdim. Deneme yanılma yöntemi ile eminim çok farklı lezzetler tadacağız diye düşünüyorum. Kısacası bu fiyata bu marka ürün ben memnun oldum gönül rahatlığı ile alabilirsiniz ve umarım sizde memnun kalırsınız."

  • "Süper kullanışlı bir ürün. Herkese tavsiye ederim, özellikle spor yapan kişilere."

  • "Yağsız yemek seviyorsanız gerçekten çok iyi."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

 Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

 Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Denim tutkunlarını heyecanlandıran fırsat: Levi's'ta %50 indirim

Denim tutkunlarını heyecanlandıran fırsat: Levi's'ta %50 indirim

 Merrell kadın ve erkek outdoor giyim ürünlerinde %35'e varan indirim

Merrell kadın ve erkek outdoor giyim ürünlerinde %35'e varan indirim

 Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

 Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karaca yağsız fritöz

İş birliği İçerikleri

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

İçerik üreticisi olmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız okumadan geçmeyin!

İçerik üreticisi olmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız okumadan geçmeyin!

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör
Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Uygun fiyatlı akıllı saatlerin lideri Xiaomi'nin en iyi akıllı saat modellerini seçtik

Uygun fiyatlı akıllı saatlerin lideri Xiaomi'nin en iyi akıllı saat modellerini seçtik

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere özel gece ayakkabıları burada!

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere özel gece ayakkabıları burada!

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Klavye deyip geçmeyin! Kalitesiyle öne çıkan en iyi klavye modellerini keşfedin

Klavye deyip geçmeyin! Kalitesiyle öne çıkan en iyi klavye modellerini keşfedin

Kaliteli ses deneyimi sunuyor, her bütçeye ve beğeniye uygun! Üstelik şimdi indirimde

Kaliteli ses deneyimi sunuyor, her bütçeye ve beğeniye uygun! Üstelik şimdi indirimde

Tümünü Gör
Kaliteli ses deneyimi sunuyor, her bütçeye ve beğeniye uygun! Üstelik şimdi indirimde

Kaliteli ses deneyimi sunuyor, her bütçeye ve beğeniye uygun! Üstelik şimdi indirimde

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

Fiyat performans ürünü ütü arayanlar buraya! En iyileri sizin için seçtik

Fiyat performans ürünü ütü arayanlar buraya! En iyileri sizin için seçtik

IOS severlerin vazgeçilmezi en iyi Apple akıllı saat modelleri

IOS severlerin vazgeçilmezi en iyi Apple akıllı saat modelleri

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek! İşte en iyi sneaker modelleri

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek! İşte en iyi sneaker modelleri

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim!

İçerik üreticisi olmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız okumadan geçmeyin!

İçerik üreticisi olmaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız okumadan geçmeyin!

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

Meğer zor olan temizlik değil, eşyalarmış! Kolaylaştırmak sizin elinizde...

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

ChatGPT konuşulurken sürpriz duyuru geldi! OpenAI, GPT-4'ü çıkardı

ChatGPT konuşulurken sürpriz duyuru geldi! GPT-4...

Uzun ömürlü şarjıyla sizi şaşırtacak en iyi bluetooth kulaklık çeşitleri 2023

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Fiyatı 5293 TL'ye düştü! Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası dikey süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Apple'da neler oluyor? "Tasarımcılar hazır değil dedi, CEO Tim Cook dinlemedi" iddiası!

Tasarımcılar 'hazır değil' dedi, Apple CEO'su ise...

AirPods'larla ile ilgili çarpıcı iddia! Dikkatleri üzerine çekti...

AirPods'larla ile ilgili çarpıcı iddia! Dikkatleri üzerine çekti...

NASA tarih vererek duyurdu: Dünya'ya çarpma ihtimali var!

NASA tarih vererek duyurdu: Dünya'ya çarpma ihtimali var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.