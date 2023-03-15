Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Fiyat performans ürünü Karaca airfryerda fırsat zamanı

Sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmanın sırrı doğru mutfak ürünlerine sahip olmaktan geçer. Son yılların en gözde mutfak ürünü airfryerlar azıcık yağ ile hem sağlıklı hem leziz hem de pratik yemekler hazırlamanızı sağlar. Kızartma, ızgara gibi geleneksel yöntemlere kıyasla daha az yağ kullanarak ya da hiç yağ kullanmadan patatesten tavuğa, balıktan ete kadar aklınıza gelen her yiyeceği kolayca pişirmek isterseniz Karaca'nın en sevilen fiyat performan ürünü airfryerını deneyebilirsiniz. Üstelik Karaca Foodrition Air Fryer Single Pan Black kısa süreliğine indirimde. Bu fırsatı kaçırmayın!

O yemekleri hazırlasın, vaktiniz size kalsın: Karaca Foodrition Air Fryer Single Pan Black

Özellikleri

3,5 L kapasiteye sahip, 1300 Watt gücünde.

Geleneksel kızartma yöntemlerine göre %90'a kadar daha az yağ kullanır.

Cihaz içinde sağlanan 360 derece sıcak hava sirkülasyonu teknolojisi, gıdalarınızı eşit pişirmenizi sağlar.

Kızartmanın yanı sıra ısıtma ve fırınlama gibi farklı pişirme yöntemlerine de imkân tanır.

Patates ve sebze kızartmaları, tavuk, balık, kırmızı et, köfte, kestane ve kek gibi birçok gıdayı hızlı bir şekilde hazırlamanızı sağlar.

200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklığa sahiptir.

Yağ sıçratmaz, bu sayede temiz ve pratik bir kullanım sağlar.

Süzgeç tablası airfryerdan ayrılabilir.

Pişirme süresi ve sıcaklığı, cihaz üzerindeki sıcaklık ve süre gösterge paneli sayesinde kolayca ayarlanabilir ve takip edilebilir.

Zamanlayıcı özelliği sayesinde kontrollü pişirmeye olanak sağlar. Pişirme bittiğinde otomatik olarak kapanarak enerji tüketimini minimuma indirger.

Çıkarılabilir ve yanmaz yapışmaz sepeti kolayca temizlenebilir.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

2 yıl garantilidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"3-4 kişilik küçük aileler için gayet kullanışlı bir ürün. Kısa zamanda sağlıklı yemekler pişirilebiliyor. Çıtır tavuk yaptım büyük bagetleri biraz daha uzun süre pişirmek gerekiyor ama 10 dk içinde çıtır çıtır lezzetli küçük parçalar pişirilebiliyor. Hatta güveçte yumurta bile pişirdim. Deneme yanılma yöntemi ile eminim çok farklı lezzetler tadacağız diye düşünüyorum. Kısacası bu fiyata bu marka ürün ben memnun oldum gönül rahatlığı ile alabilirsiniz ve umarım sizde memnun kalırsınız."

"Süper kullanışlı bir ürün. Herkese tavsiye ederim, özellikle spor yapan kişilere."

"Yağsız yemek seviyorsanız gerçekten çok iyi."

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