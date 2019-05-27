Birinci sıraya bakın hangi film oturdu!

ABD Box Office'inin zirvesine Will Smith, Mena Massoud ve Naomi Scott'ın başrolünde yer aldığı Aladdin yerleşti. İlk haftasında bulunan film, 86,100,000$ ile açılış yaptı. Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz haftanın yıldız filmi John Wick: Chapter 3 - Parabellum yer alıyor. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi ikinci haftasında 24,350,000$ elde ederek 100,988,941$'a ulaştı. Avengers: Endgame, onu takip eden film oldu. Beşinci haftasında bulunan Marvel Sinematik Evreni filmi bu hafta 16,841,000$ kazanarak toplamda 798,172,736$ elde etti. Ryan Reynolds'ın Pikachu'yu seslendirdiği Pokemon Detective Pikachu, dördüncü sırada bulunuyor. Film üçüncü haftasında 13,300,000$ elde ederek toplamda 116,122,622$ kazandı. Haftanın yeni filmlerinden Brightburn, beşinci sıraya yerleşti. Superman'i korku türüne uyarlayan Elizabeth Banks başrollü Brightburn açılış haftasında 7,535,000$ elde etti.
Başarılı oyuncu Olivia Wilde'ın yönetmenlik denemesi olan lise temalı komedi filmi Booksmart, haftanın altıncı filmi oldu. Booksmart açılış haftasında 6,512,154$ elde etti. Can Dostum'un devam halkası olan A Dog's Journey, Booksmart'ı yedinci sıradan takip ediyor. A Dog's Journey, hafta sonu 4,090,000$ elde ederek toplamda 14,920,535$ gişe hasılatına ulaştı. Anne Hathaway ve Rebel Wilson'ın başrolünde yer aldığı ve ülkemizde Düzenbazlar adıyla izleyicileriyle buluşacak olan The Hustle, Amerika'da üçüncü haftasında bulunuyor. The Hustle, hafta sonu 3,812,554$ ve toplamda 29,837,523$ kazandı. Korku ve gerilim türündeki The Intruder, haftanın sekizinci filmi oldu. Geçtiğimiz haftadan üç basamak geriye düşen The Intruder, hafta sonu 2,265,000$, toplamda ise 31,930,541$ elde etti. Charlize Theron ve Seth Rogen'ın başrolünde yer aldığı komedi filmi Long Shot ise haftanın son filmi oldu. Long Shot, hafta sonu 1,565,000$, toplamda 28,693,097$ elde etti.
Aladdin filmi fragmanı:
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