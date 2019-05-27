Mynet Trend

Birinci sıraya bakın hangi film oturdu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 27.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve beyaz perdede en çok izlenilenler sıralamasında birinciliğe oturan ohn Wick: Chapter 3 - Parabellum tahtını cuma günü vizyona giren bir filme kaptırdı. Bakın beyaz perdede bu hafta zirveye hangi film oturdu?

Birinci sıraya bakın hangi film oturdu!

ABD Box Office'inin zirvesine Will Smith, Mena Massoud ve Naomi Scott'ın başrolünde yer aldığı Aladdin yerleşti. İlk haftasında bulunan film, 86,100,000$ ile açılış yaptı. Listenin ikinci sırasında ise geçtiğimiz haftanın yıldız filmi John Wick: Chapter 3 - Parabellum yer alıyor. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi ikinci haftasında 24,350,000$ elde ederek 100,988,941$'a ulaştı. Avengers: Endgame, onu takip eden film oldu. Beşinci haftasında bulunan Marvel Sinematik Evreni filmi bu hafta 16,841,000$ kazanarak toplamda 798,172,736$ elde etti. Ryan Reynolds'ın Pikachu'yu seslendirdiği Pokemon Detective Pikachu, dördüncü sırada bulunuyor. Film üçüncü haftasında 13,300,000$ elde ederek toplamda 116,122,622$ kazandı. Haftanın yeni filmlerinden Brightburn, beşinci sıraya yerleşti. Superman'i korku türüne uyarlayan Elizabeth Banks başrollü Brightburn açılış haftasında 7,535,000$ elde etti.

Başarılı oyuncu Olivia Wilde'ın yönetmenlik denemesi olan lise temalı komedi filmi Booksmart, haftanın altıncı filmi oldu. Booksmart açılış haftasında 6,512,154$ elde etti. Can Dostum'un devam halkası olan A Dog's Journey, Booksmart'ı yedinci sıradan takip ediyor. A Dog's Journey, hafta sonu 4,090,000$ elde ederek toplamda 14,920,535$ gişe hasılatına ulaştı. Anne Hathaway ve Rebel Wilson'ın başrolünde yer aldığı ve ülkemizde Düzenbazlar adıyla izleyicileriyle buluşacak olan The Hustle, Amerika'da üçüncü haftasında bulunuyor. The Hustle, hafta sonu 3,812,554$ ve toplamda 29,837,523$ kazandı. Korku ve gerilim türündeki The Intruder, haftanın sekizinci filmi oldu. Geçtiğimiz haftadan üç basamak geriye düşen The Intruder, hafta sonu 2,265,000$, toplamda ise 31,930,541$ elde etti. Charlize Theron ve Seth Rogen'ın başrolünde yer aldığı komedi filmi Long Shot ise haftanın son filmi oldu. Long Shot, hafta sonu 1,565,000$, toplamda 28,693,097$ elde etti.

Aladdin filmi fragmanı:


Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!
Terminatör hayranlarına müjde! İşte vizyon tarihiTerminatör hayranlarına müjde! İşte vizyon tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Alaaddin film

En Çok Okunan Trend Haberler

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi fragmanı yayınlandı!

Hollywood'un en yakışıklıları bu filmde!

Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı!

Terminatör hayranlarına müjde! İşte vizyon tarihi

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Diriliş Ertuğrul setine sürpriz ziyaret!

Düzce'de "Aykut Enişte" filmine özel gösterim

"Aykut Enişte" filmine özel gösterim

'Türkiye dizilerle bir devrim yaptı'

'Türkiye dizilerle bir devrim yaptı'

Çukur görkemli bir galayla sezona veda ediyor! Çukur 2. sezon finali gala gecesi ne zaman yayınlanacak?

Çukur'da sezon finali sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.