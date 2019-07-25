Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız?

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bu, zor bir soru, cevabı da çok kez değişti ve zamana göre şekillendi. Birkaç sene önce ilginin en genelgeçer göstergelerinden birinin, mesela, barda alelade bir “buraya sık sık gelir misin?” sorusuyla karşılaşmak olduğu söylenebilirdi. Ya da daha basit zamanlarda, MSN durumunuza birinin adını yazmak olabilirdi. 2019’da pek öyle değil. Eski flört taktiklerinden biri de adını yazar Neil Strauss’un çok konuşulan ve günümüzde kadın düşmanları tarafından rehber gibi okunan kitabı “The Game”den alan ve etkilendiği kadınları aşağılayan erkekleri tasvir eden “ezmek” (negging) terimi. İş romantizme geldiğinde, özellikle de buluşma uygulamalarının keşfi ve bunların yarattığı ortadan kaybolma gibi garip davranışlarla birlikte durum çarpıcı şekilde değişti. Ayrıca bu birinin sizinle ilgilendiğini anlamanın kolaylaştığı anlamına gelmiyor. İnsanlar hala gerçekten düşünmediği şeyler söyleyebiliyor; kimisi yabancılara karşı doğuştan bir yakınlık taşıyabiliyor, kimisi de yalnızca gözüne bir şey kaçtığı için göz kırptığında size flört için göz kırpmış gibi gelebiliyor.

Muhtemelen hiçbirimiz arkadaş canlısı davranışları bir noktada flörtleşme zannetmemiş değiliz. Dolayısıyla bekar olup kimin haşır neşir olmak istediğini bulma işi bir mayın tarlasına dönüşebiliyor. Biriyle çıkmaya başladığınızda da hiçbir şey kolaylaşmıyor. Size göre ilk birkaç buluşma muhteşem geçmiş olabilir ama karşınızdaki daha siz anlamadan, sizinle aslında ilgilenmediğini söyleyebilir. Yani randevulaşmanın ilk aşamalarında bile her şey yine çok çetrefilli olabilir. Biz de ilişki uzmanları ve psikologlarla birinin sizinle gerçekten ilgilendiğini nasıl anlayabileceğinizi konuştuk. 1-KOLLARINI SIVARLAR İnanılması güç gelebilir ama ilişki koçu ve psikolog Jo hemmings bir buluşmada kolların sıvanmasının, özellikle de kadınlar arasında, ilgi duymaya dair ince bir işaret olabildiğini açıklıyor. “Bir elbisenin kollarının yukarı çekilmesinin veya derinin en yumuşak olduğu bilek kısmını açık bırakacak kıyafetlerin giyilmesinin sıklıkla bilinçaltından gelen bir çekim ifadesi olduğunu” söyleyip bunun birisine olan zafiyetimizi işaret ettiğini ekliyor.

2- SIRADAN ŞEYLERDEN KONUŞURSUNUZ The Vida Consultancy adlı randevulaşma ajansından psikolog Madeleine Mason Roantree, sizinle mesajlaşmak için bir bahane bulacaklarını söylüyor. Mesajların garip ya da boş olabileceğini (“Şimdi parktan döndüm” ya da “Yoğun bir gündü” gibi) ancak bunun iyiye işaret ettiğini ve sizinle herhangi bir konuda konuşmaktan hoşlanacağını gösterdiğini ekliyor. 3- NE SÖYLEDİĞİNİZİ HATIRLAR Hemmings birisinin sizinle buluşmak istiyorsa önceki konuşmalarınızı hatırlayacağını söylüyor. Bu işyerindeki yeni kahve makinesiyle ilgili küçük bir detay ya da kız kardeşinizin doğum günü partisinin yeri olabiliyor, insanlar eğer sizden hoşlanıyorsa daha fazlasını da öğrenmek istiyor. 4- MESAJLAR SIK SIK SORUYLA BİTER Size olan mesajlarını bir soruyla bitiriyorsa, ne kadar yavan sorular da olsa (“bugün öğlen ne yedin?” gibi), bu sizinle iletişimde olmaya devam etmeyi istediklerini gösteren güçlü bir işaret. “Bu sizi onunla konuşmaya geçirmeye yönelik bir arzu” diyor Mason. “İnsanlar sizinle konuşmayı sürdürerek bir bağlantı hissini korumak ister” diye ekliyor.

5- SİZE DAHA YAKIN OLMAK İÇİN BEDEN DİLLERİNİ DEĞİŞTİRİRLER Beden diliyle ilgi göstermek, göz temasını sürdürmekten (ilginin sıklıkla kabul edilen bir göstergesi) çok daha fazlası. Diğer jestler arasında size doğru eğilmeleri, bacak bacak üstüne atmaları veya bedenlerinin size bakacak şekilde durmaları olduğunu söyleyen Hemmings, “Bu birinin sizin varlığınızdan hoşlandığını gösterir” diye ekliyor. 6- SİZİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIRLAR Sizi gösterişli barlara, popüler bir fotoğraf sergisine ya da çok beğenilen oyunlara mı davet ediyorlar? Mason bunun gösteriş amaçlı olmadığını, yalnızca sizi etkilemek istediklerini söylüyor. “Bu çeşit davranışlar insanların genel halini bilemediğiniz için fark etmesi zor olabilir” diye ekliyor. Ama sizinle eğlenmeyi ve beraber yapacağınız şeyler için plan kurmayı istiyorlarsa, bu sizin sevginizi kazanmayı istediklerinin net bir ifadesidir. 7- RANDEVUDAN SONRA BİR DAHA NE ZAMAN GÖRÜŞECEĞİNİZİ BİLİRSİNİZ Mason eğer güzel bir randevu geçirdiyseniz, konuşmalar akıyor ve kıvılcımlar uçuşuyorsa, insanlar için bir heyecan kaynağı olursunuz diyor. “Sizinle vakit geçirdiklerinde, 'mutluluk hormonu' seviyeleri, dopaminleri artar. İnsanlar bunun daha fazlasını ister” diye açıklıyor. Biriyle ayrıldıktan hemen sonra onu ne zaman yeniden göreceğinizi bilmenizin sebebi budur; mutlaka ajandasında olacaksınızdır.