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İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7.4 milyon Türk lirası) alıcı bulabilir.

İnanılmaz! 37 TL'ye alındı 7.4 milyon TL'ye satılacak!

Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (4.4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

Büyükbabalarının 1964'te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
satranç taş İskoçya

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