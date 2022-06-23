Birleşik Krallık'ta skandal! Tam 42 kişilik köle çiftliği kurdular

Bristol Kraliyet Mahkemesi’nde çarşamba günü düzenlenen duruşmada, 45 yaşındaki Marcos Tancos ve 46 yaşındaki Joanna Gomulska’nın yetimhanelerde ya da koruyucu aile yanında büyüyen Slovakya ve Macaristan uyruklu kişileri, iyi koşullarda çalışma vaadiyle kandırarak yasadışı yollardan Birleşik Krallık'a soktuğu ve 8 yıl boyunca şiddet uygulayarak ve korkunç koşullarda çalışmaya zorladığı bildirildi.

PARALARI KUMARDA HARCADILAR

Independent'ın haberine göre, gündüzleri Tancos’un oto yıkama dükkanında, geceleri de süt şişeleme, tavuk yakalama ve kargo paketleme gibi işlerde çalıştırılan bu kişilerin haftanın her günü 12 saate kadar zorla çalıştırıldığı bildirildi. Tancos ve Gomulska’nın ise kazandıkları parayı kumarda harcadığı, ortaya çıktı. Bu kişilerin bir kısmının 20 yaş üzeri, bir kısmınınsa 30’lu yaşlarında olduğu, çoğunlukla Slovakya ve Macaristan’dan geldikleri ve İngilizce bilmedikleri açıklandı.

''YAŞADIKLARI ISTIRAP TİKSİNDİRİCİ''

Çalışanlardan birinin kolu kırık şekilde oto yıkamada çalışmaya devam ettiği, bir kadınınsa hamile kalıp doğum yaptıktan sonra çiftlikten kaçtığı ifade edildi. Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’ndan Mark Morrison, çiftlikteki koşulların korkunç olduğunu, 2010 ile 2017 yılları arasında ülkeye yasadışı yollardan sokulan 42 kişiden 29’unun yaşadıkları istismarı mahkemede anlattığını belirtti. “Bu kişilere şiddet uygulandığına dair elimizde birden fazla ifade var. Yaşadıkları psikolojik ıstırap gerçekten tiksindirici” dedi.

ÜCRET ÖDEMEDİLER

Yetkililer, Tancos’un oto yıkama dükkanında 8 yıl boyunca çalıştırdığı işçilere ücret ödemediğini bildirdi. Bu miktarın da asgari maaş üzerinden hesaplanınca 923 bin 835 sterline (yaklaşık 19,5 milyon TL) denk geldiğini belirttiler. Tancos ve Gomulska'nın işçilerin kimliklerine, telefonlarına ve banka kartlarına el koydukları, bu kişilerin hesapları üzerinden kredi kartı ve borç başvurusu yaptıkları da ifade edildi. Hesaplarından yaklaşık 300 bin sterlin (yaklaşık 6,3 milyon TL) para çekildiği iddia edildi.

Duruşmada, temmuzda yakalanan ve nisanda suçlu bulunan Tancos’a 16, Gomulska’ya da 9 yıl hapis cezası verildiği duyuruldu.



