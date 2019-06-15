Mynet Trend

Birleşmiş Milletler: Bir günde 5 bin 400 Venezuelalı Peru'ya giriş yaptı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 15.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'dan Peru'ya bir günde 5 bin 400 kişinin geçtiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler: Bir günde 5 bin 400 Venezuelalı Peru'ya giriş yaptı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bölgedeki sözcülerinden Regina de la Portilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce Venezuelalı vatandaşın, güvenlikleri için Peru sınırına ulaştığını bildirdi.

Peru sınırını geçen yaklaşık 5 bin 400 Venezuelalı için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını anlatan Portilla, karşılaştıkları pek çok kişinin günlerdir yemek yemediğini ve açık havada kötü şartlarda uyuduklarını belirtti.

Portilla, Peru'ya ulaşan Venezuelalılar için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

2019-06-14T181245Z_1780937894_RC1268771F20_RTRMADP_3_VENEZUELA-MIGRATION-ECUADOR

ÜLKESİNİ TERK EDEN VENEZUELALILARIN SAYISI 4 MİLYONA ÇIKTI

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen hafta yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlarda olduğu ifade edilmişti.

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin komşu ülkelere sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirilmişti.

(AA)

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
'Hep aynı insanlar beni mi buluyor?' serzenişi doğru çıktı'Hep aynı insanlar beni mi buluyor?' serzenişi doğru çıktı
On binlerce kadın greve gitti!On binlerce kadın greve gitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Venezuela göç Peru

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

İğrenç haber! 14 yaşındaki öz kızını hamile bıraktı: İfadesinde söyledikleri...

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

MEB, tüm illere bu yazıyı gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Yasak aşk dehşeti! Tüfekle kasıklarına ateş etti

Yasak aşk dehşeti! Tüfekle kasıklarına ateş etti

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Ünlü pop yıldızı siyasete atılıyor! Parti kuracak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var

'Hep aynı insanlar beni mi buluyor?' serzenişi doğru çıktı

İsviçre'de on binlerce kadın eşit ücret için sokağa çıktı

On binlerce kadın greve gitti!

Yeni Zelanda canisi suçsuz olduğunu savundu

Yeni Zelanda canisi suçsuz olduğunu savundu

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor

İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.