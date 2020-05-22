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Birlikte banyo yaptıklarını söyleyen anne ve 19 yaşındaki kızı izleyicileri şoke etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

TLC’de yayınlanan, anneler ve kızları arasındaki bağı konu alan sMothered adlı belgeselde ilginç anlar yaşandı. Programın bir bölümüne konu olan 55 yaşındaki anne Mary ile 19 yaşındaki kızı Brittani, her gün birlikte banyo yapıp, uyuduklarını anlattı.

Birlikte banyo yaptıklarını söyleyen anne ve 19 yaşındaki kızı izleyicileri şoke etti

Floridalı anne ve kız her gün birlikte duşa giriyor, birbirlerinin saçlarını ve sırtlarını yıkamaya yardımcı oluyor. İkili hayatlarından memnun görünürken, anne Mary kameralara “Duş alıyorum ve beş yaşından beri Brittani’ye duşta yardım ediyorum. Duş almak, bizim için güne en iyi başlama yöntemi” dedi.

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Brittani ise “Annem saçlarımı veya vücudumu yıkayınca kendimi rahatlamış hissediyorum” diye ekledi.

ANNE - KIZ AYRI YAŞAMAK İSTEMİYOR

Aynı yatakta uyumak da dahil olmak üzere her şeyi birlikte yapmalarına rağmen Mary’nin erkek arkadaşı Frank, artık Brittani’nin evden taşınmasını istiyor. Frank’in bu isteği, evin içinde ciddi sürtüşmelere neden olsa da, Brittani biri evden gidecekse bunun Frank olacağını söylüyor.

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Mary de, kızının yanından ayrılmasını istemediğini söylerek bu tartışmada Brittani’nin yanında olduğunu belirtti. Ancak Brittani daha sonra annesinin “ayrılık kaygısından ölebileceğini” ve bu yüzden kendisinin evden gitmesinden korktuğunu söyledi. Mary ise Brittani’nin bu itirafına “Muhtemelen doğru” diyerek hak verdi.

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