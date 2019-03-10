Birmingham-Aston Villa maçında taraftar Jack Grealish'i yumrukladı

İngiltere Championship'te Birmingham derbisinde Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Gergin başlayan maçın henüz 10. dakikasında bir Birmingham taraftarı sahaya girdi ve koşarak Aston Villa'nın futbolcusu Jack Grealish'e arkadan yumruk attı.
SALDIRGAN TARAFTAR TUTUKLANDI
Jack Grealish, yumruğun etkisiyle yere düşerken saha bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan taraftar tutuklanarak gözaltına alındı.
23 yaşındaki takım kaptanı Grealish, taraftardan aldığı darbenin ardından kısa süre yerde kaldıktan sonra oyuna devam etti.
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