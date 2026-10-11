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Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı! 144 Hz ekran ve 6.500 mAh batarya

Infinix, oyunculara yönelik geliştirdiği GT 50 Pro modelinin Hindistan çıkış tarihini resmen duyurdu. 144 Hz AMOLED ekranı, 6.500 mAh bataryası ve görünür sıvı soğutmasıyla dikkat çeken telefon, 27 Ekim'de Hindistan'da tanıtılacak.

Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı! 144 Hz ekran ve 6.500 mAh batarya
Enes Çırtlık

Infinix, geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürdüğü Infinix GT 50 Pro modelini yeni bir pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Çıkışının üzerinden aylar geçmesine rağmen Hindistan'da satışa sunulmayan akıllı telefon için beklenen açıklama geldi. Şirket, kısa süreli tanıtım kampanyasının ardından cihazın 27 Ekim'de Hindistan'da tanıtılacağını resmen açıkladı.

Oyunculara yönelik özellikleriyle öne çıkan modelin Hindistan fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fiyat muhtemelen 27 Ekim'de açıklanacak.

INFINIX GT 50 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Infinix GT 50 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. 1208 x 2644 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık değerine sahip.

Telefonda MediaTek Dimensity 8400 Ultimate yonga seti bulunuyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ederken, ön tarafta 13 megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.

6.500 MAH BATARYA VE KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ

Infinix GT 50 Pro'nun dikkat çeken özelliklerinden biri de batarya kapasitesi. Telefon, 6.500 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor ve birden fazla şarj teknolojisini destekliyor.

Cihazda 45 W kablolu şarjın yanı sıra 30 W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ayrıca 10 W ters kablolu şarj ve 5 W ters kablosuz şarj özellikleri de sunuluyor.

OYUNCULARA ÖZEL RGB AYDINLATMA VE SIVI SOĞUTMA

Oyun odaklı bir model olan GT 50 Pro; görünür sıvı soğutma, geliştirilmiş omuz tetik tuşları ve arka bölümündeki gelişmiş RGB aydınlatmayla geliyor.

Dayanıklılık tarafında ise IP64 koruma derecesine sahip telefon, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan Infinix
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