Biseksüellik nedir? Biseksüel ne demektir?

Biseksüellik, fiziksel çekiciliği, romantik çekiciliği veya tek cinsiyetle sınırlı olmayan cinsel davranışı tanımlayan geniş ve kapsayıcı bir terimdir. Günlük dilde, biseksüellik bazı tanımlarla açıklanabilir. Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel / duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. İşte biseksüellik hakkında merak edilen her şey. BİSEKSÜELLİK NEDİR? Biseksüellik kavramı hakkında çok fazla kafa karışıklığı var. “Biseksüellik nedir?” denildiğinde pek çok cevap ile karşılaşılabilir. Pek çok biseksüel % 100 gay veya lezbiyendir. Başka bir deyişle cinsel ve duygusal olarak sadece aynı cinsten partnerlere ilgi duyarlar. Diğerleri tamamen heteroseksüeldir. Yalnızca başka bir cinsiyetten insanlarla cinsel ve yakın ilişkilerde bağlanırlar. Peki ya diğerleri? İnsanların önemli bir yüzdesi, hayatlarının bir noktasında farklı cinsiyetlerden insanlar için cinsel ve duygusal çekicilikler ve duygular yaşadıklarından, bu kategorilerin hiçbirine tam olarak uymuyor. Bu insanlara biseksüeller denir. Pek çok insan, çeşitli nedenlerle bu terimden nefret ediyor ve kendilerine panseksüel, tercihli olmayan, ambiseksüel veya sadece queer demeyi tercih ediyor. Buna özellikle biseksüel teriminin modası geçmiş ve sınırlayıcı olduğunu düşünen ve bu etiketle hiçbir şekilde özdeşleşmeyen 40 yaşın altındaki gençler arasında daha sık rastlanmaktadır.

Biseksüellik nedir? "Biseksüel" terimi, birden fazla cinsiyete veya cinsiyete karşı duygusal, romantik ve cinsel çekicilik yaşayan veya cinsel ilişkiye giren bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2016 tarihli bir yayında kadınların yüzde 1.3'ü ve erkeklerin yüzde 1.9'unun “eşcinsel, gay veya lezbiyen” olduğunu ve kadınların yüzde 5.5'inin ve erkeklerin yüzde 2'sinin biseksüel olduğunu söylediğini bildirdi. Bu bulgular, biseksüel kişilerin hem kadınlar hem de erkekler için LGBT topluluğundaki en büyük tek grubu oluşturabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, birçok kişi biseksüelliğin gerçekten var olmadığına ve biseksüel insanların iki görünmezlik veya silinme ve iki olumsuzluktan muzdarip olduğuna inanıyor. Biseksüellerin özellikleri Biseksüellerin özellikleri arasında dikkat çekici bazı noktalar bulunur. Buna göre biseksüel bir kişi;

Farklı cinsiyetlerden veya birden çok insandan farklı şekillerde etkilenebilir.

Farklı cinsiyetlerden, diğerlerinden daha fazla etkilenebilir.

Sadece bazı zamanlarda farklı cinsiyetlerden etkilenebilir.

Başka bir deyişle, biseksüel olmanın birçok yolu vardır; tıpkı diğer cinsellik gibi.

KİNSEY ÖLÇEĞİ Biseksüel testleri olarak da bilinen Kinsey sıfırdan altıya ölçeği, cinsel yönelimi sıfırdan altıya derecelendirerek biseksüelliğin özelliklerini tanımlamak için geliştirildi. Heteroseksüel insanlar ölçeğe göre sıfırdır. Gay ve lezbiyenler ölçeğin diğer ucu yani altıdır ve aradaki herkes, birden beşe biseksüeldir. Ölçekte bir veya ikiye düşen insanlar, öncelikle heteroseksüel cinsel ve şefkatli ilişkilere ve arzulara sahiptir; ancak aynı zamanda aynı cinsiyetten partnerlerle de bazı çekicilikleri ve deneyimleri vardır. Ölçekte insanlar yaklaşık olarak hem erkeklerden hem de kadınlardan eşit derecede etkilenir. BİSEKSÜEL KİMDİR? Biseksüelliğin basit bir tanımı yoktur ve biseksüel insanlar çok çeşitli bir gruptur. Biseksüel olmakla ilgili davranış modelleri hakkında birkaç teori vardır. Biseksüel kişiler kendi içlerinde de ayrılmıştır. Dönüşümlü biseksüeller: Bir erkekle bir ilişkisi olabilir ve bu ilişki sona erdikten sonra, sonraki bir ilişki için bir kadın partner seçebilir ve çoğu gelecekte bir erkek partnerine dönebilir.

Çevresel biseksüeller: Öncelikle heteroseksüel; ancak aynı cinsiyetten partnerleri, hapishanede, orduda veya cinsiyet ayrımı yapılmış bir okulda olduğu gibi diğer cinsiyetten partnerlere erişimleri yoksa seçerler. Eşzamanlı ilişki biseksüeller: Yalnızca bir cinsiyetle birincil ilişkiye sahiptir; ancak aynı zamanda başka bir cinsiyetten insanlarla geçici veya ikincil ilişkilere sahiptir. Koşullu biseksüeller: Heteroseksüel ya da gay / lezbiyen kişilerdir; ancak belirli bir amaç için başka bir cinsiyetle ilişkiye girerler. Duygusal biseksüeller hem erkeklerle hem de kadınlarla derin yakın duygusal ilişkilere sahiptir; ancak yalnızca bir cinsiyetle seks yaparlar. Entegre biseksüeller: Biri erkek diğeri kadın olmak üzer aynı anda birden fazla birincil ilişkiye sahiptir.

Keşif amaçlı biseksüeller: Heteroseksüel ya da gay / lezbiyen olup ama yalnızca merakını gidermek ya da "nasıl bir şey olduğunu görmek" için başka bir cinsiyetle seks yapabilirler. Hedonistik biseksüeller: Aslında heteroseksüel veya gay / lezbiyen olup ancak bazen tamamen cinsel tatmin için farklı bir cinsiyetle eğlence amaçlı seks yapabilirler.