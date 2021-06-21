Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bisiklet alırken nelere dikkat etmeli? Bisikletin maşasının düz mü amortisörlü mü olmalı?

Bisiklet alırken nelere dikkat etmeli? Bisikletin maşasının düz mü amortisörlü mü olmalı?

21.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet büyük şehirlerde de küçük şehirlerde de herkesin vazgeçilmezidir. Bazen işe giderken bazense tatil günlerinde keyifli vakit geçirmek için kullandığımız bisikleti satın alırken bir takım kıstasları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu noktada da en önemli kural bisikleti nerede kullanacağınızdır. Bisiklet alırken bazı başlıklar altında incelemek daha doğru bisiklet seçimi yapmanıza yardımcı olabilir.

Bisiklet alırken nelere dikkat etmeli? Bisikletin maşasının düz mü amortisörlü mü olmalı?

Bisiklet alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kullanmaya doyamadığımız bisikletler, gün içindeki hareket ihtiyacımız karşılamamıza yardımcı olur. Ancak zemine ve kullanım amacınıza uygun bisikletleri tercih etmeniz daha uzun süreli kullanımı ve daha konforlu bir sürüş elde etmenizi sağlayacaktır. Bisiklet Blogger'ı Gökhan Kutluer, bisiklet almayı düşünenler için hangi noktalara dikkat etmek gerektiğini anlattı.

YURT DIŞINDAN BİSİKLET NASIL ALINIR?

Yurt dışından bisiklet satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, vergi iadesi olup olmadığı konusudur. Örneğin; Almanya'dan bir bisiklet alıyorsanız, satan yerle iletişime geçip, alınan bisiklet için havaalanında vergi iadesi alınıp alınmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Eğer vergi iadesi yapılıyorsa Türkiye'de olduğundan çok daha uygun fiyatlara bisiklet sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca kendi boyunuza uygun bisikletler tercih etmelisiniz. Yollayacak olan kargo şirketiyle de fiyat ve ebat konusunda mutabık olunmalıdır. Güvenle taşınacağından ve ortalama fatura tutarından emin olduktan sonra bisikleti kargoya verebilirsiniz.

İNTERNETTEN BİSİKLET ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İnternetten bisiklet alırken, satışın yapıldığı sitede o bisikletin daha önce satılıp satılmadığına dikkat edilmelidir. Yazılan yorumlar incelenmelidir. O sitede olmasa bile o bisikletle ilgili arama yapıp, internetten satın alan kişilerin yorumları okunmalıdır. Bundan emin olduktan sonra bisikletin aynısı yaşadığınız yerde varsa, boyundan emin olmak için test sürüşü yapabilirsiniz.

Jantlarına, vites gruplarına ve amacınıza hizmet edip etmediğine dikkat edip, yorumları itinayla okuyup alışveriş yapmakta fayda vardır. Gümrük ve kargo masraflarıyla ilgili mevzuatları okursanız, istenmeyen faturalar ile karşılaşmazsınız.

YOL BİSİKLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yol bisikleti alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında o bisikletin seviyesi gelmektedir. Başlangıç, orta veya yüksek seviye kullanıp kullanmayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir.

Düşük bir bütçeniz var ve yol bisikletine yeni başlayacaksanız, alüminyum gövdeli karbon maşalı bir bisiklet almanız iyi bir deneyim olacaktır.

Yüksek bütçeniz varsa ve daha profesyonel bir bisiklet almak istiyorsanız da, o bisikleti bozuk yollarda ya da asfaltta kullanıp kullanmayacağınız önem kazanır. Ona göre tercihler yapabilirsiniz.

ŞEHİR BİSİKLETİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Şehir bisikleti alırken dikkat etmeniz gerekenlerin başında bisikleti nerede kullanacağınız gelmektedir. Mesela hafta sonu bir adaya ya da ormana gidip bozuk zeminlere girecek misiniz? Yoksa sadece işe gidip gelirken veya hafta sonu bisiklet yollarında, asfaltta mı kullanacaksınız?Bu ikisi çok önemli değişkenlerdir. Buna göre bisikletin maşasının düz olması veya amortisörlü olması değişkenlik gösterir.

Asfaltta sürülecekse daha ince tekerlekli bir bisiklet kullanabilirsiniz. Asfaltta sürtünme azalacağından hızlanma ve hızı koruma açısından faydalı olacaktır. Bozuk bir zemine girilecekse de amortisöre ek olarak lastik çapının biraz daha geniş olması konfor ve yol tutuşu olarak geri dönecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Sakalları tüm hayatını değiştirdi! 60 yaşında model olduSakalları tüm hayatını değiştirdi! 60 yaşında model oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her gün evinden işine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün evinden işine ‘uçarak’ gidiyor

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

Güzellik tabularını unutturdu! İstenmeyen tüylerinden vazgeçmedi

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

10 çocuklu ailenin akşam yemeği sosyal medyayı şaşırttı

Maliyeti 10 TL bile değil! Kireçten kurtulmak için...

Maliyeti 10 TL bile değil! Kireçten kurtulmak için...

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Hayatı boyunca sadece iki kez banyo yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Rockefeller'in varisini yediler mi?

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

38 eşi ve 94 çocuğu vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.