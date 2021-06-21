Bisiklet alırken nelere dikkat etmeli? Bisikletin maşasının düz mü amortisörlü mü olmalı?

Bisiklet alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kullanmaya doyamadığımız bisikletler, gün içindeki hareket ihtiyacımız karşılamamıza yardımcı olur. Ancak zemine ve kullanım amacınıza uygun bisikletleri tercih etmeniz daha uzun süreli kullanımı ve daha konforlu bir sürüş elde etmenizi sağlayacaktır. Bisiklet Blogger'ı Gökhan Kutluer, bisiklet almayı düşünenler için hangi noktalara dikkat etmek gerektiğini anlattı.

YURT DIŞINDAN BİSİKLET NASIL ALINIR?

Yurt dışından bisiklet satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, vergi iadesi olup olmadığı konusudur. Örneğin; Almanya'dan bir bisiklet alıyorsanız, satan yerle iletişime geçip, alınan bisiklet için havaalanında vergi iadesi alınıp alınmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Eğer vergi iadesi yapılıyorsa Türkiye'de olduğundan çok daha uygun fiyatlara bisiklet sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca kendi boyunuza uygun bisikletler tercih etmelisiniz. Yollayacak olan kargo şirketiyle de fiyat ve ebat konusunda mutabık olunmalıdır. Güvenle taşınacağından ve ortalama fatura tutarından emin olduktan sonra bisikleti kargoya verebilirsiniz.