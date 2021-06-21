Bisiklet alırken nelere dikkat etmeli? Bisikletin maşasının düz mü amortisörlü mü olmalı?

Bisiklet alırken nelere dikkat etmek gerekir? Kullanmaya doyamadığımız bisikletler, gün içindeki hareket ihtiyacımız karşılamamıza yardımcı olur. Ancak zemine ve kullanım amacınıza uygun bisikletleri tercih etmeniz daha uzun süreli kullanımı ve daha konforlu bir sürüş elde etmenizi sağlayacaktır. Bisiklet Blogger'ı Gökhan Kutluer, bisiklet almayı düşünenler için hangi noktalara dikkat etmek gerektiğini anlattı.
Yurt dışından bisiklet satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, vergi iadesi olup olmadığı konusudur. Örneğin; Almanya'dan bir bisiklet alıyorsanız, satan yerle iletişime geçip, alınan bisiklet için havaalanında vergi iadesi alınıp alınmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. Eğer vergi iadesi yapılıyorsa Türkiye'de olduğundan çok daha uygun fiyatlara bisiklet sahibi olabilirsiniz.
Ayrıca kendi boyunuza uygun bisikletler tercih etmelisiniz. Yollayacak olan kargo şirketiyle de fiyat ve ebat konusunda mutabık olunmalıdır. Güvenle taşınacağından ve ortalama fatura tutarından emin olduktan sonra bisikleti kargoya verebilirsiniz.
İnternetten bisiklet alırken, satışın yapıldığı sitede o bisikletin daha önce satılıp satılmadığına dikkat edilmelidir. Yazılan yorumlar incelenmelidir. O sitede olmasa bile o bisikletle ilgili arama yapıp, internetten satın alan kişilerin yorumları okunmalıdır. Bundan emin olduktan sonra bisikletin aynısı yaşadığınız yerde varsa, boyundan emin olmak için test sürüşü yapabilirsiniz.
Jantlarına, vites gruplarına ve amacınıza hizmet edip etmediğine dikkat edip, yorumları itinayla okuyup alışveriş yapmakta fayda vardır. Gümrük ve kargo masraflarıyla ilgili mevzuatları okursanız, istenmeyen faturalar ile karşılaşmazsınız.
Yol bisikleti alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında o bisikletin seviyesi gelmektedir. Başlangıç, orta veya yüksek seviye kullanıp kullanmayacağınıza karar vermeniz gerekmektedir.
Düşük bir bütçeniz var ve yol bisikletine yeni başlayacaksanız, alüminyum gövdeli karbon maşalı bir bisiklet almanız iyi bir deneyim olacaktır.
Yüksek bütçeniz varsa ve daha profesyonel bir bisiklet almak istiyorsanız da, o bisikleti bozuk yollarda ya da asfaltta kullanıp kullanmayacağınız önem kazanır. Ona göre tercihler yapabilirsiniz.
Şehir bisikleti alırken dikkat etmeniz gerekenlerin başında bisikleti nerede kullanacağınız gelmektedir. Mesela hafta sonu bir adaya ya da ormana gidip bozuk zeminlere girecek misiniz? Yoksa sadece işe gidip gelirken veya hafta sonu bisiklet yollarında, asfaltta mı kullanacaksınız?Bu ikisi çok önemli değişkenlerdir. Buna göre bisikletin maşasının düz olması veya amortisörlü olması değişkenlik gösterir.
Asfaltta sürülecekse daha ince tekerlekli bir bisiklet kullanabilirsiniz. Asfaltta sürtünme azalacağından hızlanma ve hızı koruma açısından faydalı olacaktır. Bozuk bir zemine girilecekse de amortisöre ek olarak lastik çapının biraz daha geniş olması konfor ve yol tutuşu olarak geri dönecektir.
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