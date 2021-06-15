Bisiklet kullanananlar bu önlemleri aksatmayın! Güvenli sürüş için...

En başta kask kullanımı gelmektedir. İki tekerlekli olan bisiklette, aracın bizi koruyan bir kasası yoktur. Gövdemiz bizim kaportamızdır. Bu yüzden mutlaka bir kask bulundurulmalıdır. Güvenlik önlemi olarak gözlük önemlidir. Çünkü gözümüze bisiklet sürüşü esnasında girebilecek toz, sinek vb. gibi yabancı cisimler, gözü kapatmaya ve güvenliğin bir an için yok olmasına neden olabilecektir. Akşam sürüşlerinde takılabilecek ışıklar ve sinyal ışıkları bisiklet kullanımı için alınabilecek güvenlik önlemlerinden sayılabilir. BİSİKLET KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Bisiklet kullanırken, öncelikle kendi boyumuza uygun seçtiğimiz bisikleti aldıktan sonra, bu bisikletin kullanım amacın göre seçilmiş olması çok önemlidir. Bisiklet kullanırken, vites değiştirmeye, uygun yolda uygun vitesi kullanmaya, frenleri dengeli bir şekilde kullanmaya dikkat etmeliyiz. Yol durumuna, yoldaki çukurlara, trafik işaretlerine de önem verilmeli ve dikkat edilmelidir. Bisiklet kullanırken sert viteslerden kaçınmak gerekir. Ayakların rahat döndüğü yumuşak vitesler kullanmak daha akıllıca olacaktır.

BİSİKLET KULLANIRKEN BULUNDURULMASI GEREKEN MALZEMELER NELERDİR? Bisiklet sürüşü esnasında, yanımızda bulundurulması gereken malzemelerin en başında, bir adet kask ve gözleri yabancı cisimlerden koruyacak gözlük gelmektedir. Bisiklet sürüşü esnasında oluşabilecek olumsuz durumlara da hazırlıklı olmalıyız. Bu durumların en sık rastlananı bisiklette lastik patlamasıdır. O yüzden yedek bir iç lastik, yama seti veya bir pompa mutlaka bulundurulması gereken malzemeler arasındadır. Ayrıca bisiklete binerken yanımızda su dolu bir matara ve atıştıracak gıdalar, bizi susuzluk ve açlıktan koruyacaktır. BİSİKLETLE TRAFİKTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Bisikletle trafikte ilerlerken, öncelikle bisiklet sürücüsünün bütün çevresini algılıyor bir şekilde bisiklete binmesi gerekmektedir. Bisiklete binerken trafikte kulaklık takmak son derece sakıncalıdır. Ayrıca bisikletin tıpkı araçlar gibi bir taşıt olduğu unutulmamalıdır. Araçlar gibi trafik kurallarına uyulmalıdır. Yayalara ve diğer araç sürücülerine mutlaka saygı içerisinde bisiklet sürmek gerekmektedir ki biz de diğer kişilerden saygı görelim. Bisiklet sürüşünde, araçlara mutlaka nereye döneceğimizi işaret etmek gerekmektedir. Özellikle dönüşlerde kollarımızla dönüş yönümüzü belirtmemiz gerekir.

BİSİKLETTE GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN BAKIMDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Bisiklette güvenli sürüş için bakımda öncelikle dikkat edilmesi gereken fren ayarlarıdır. İyi tutmayan veya gereğinden sıkı frenler, fren mesafesini iyi ayarlamamaya ve kaza yapmanıza sebep olabilir. Bunun için evden çıkmadan önce ön ve arka frenlerin jant çemberine olan yakınlığına bakılmalıdır. Bu şekilde daha güvenli bir sürüş elde edebilirsiniz. Gerek ıslak gerekse kuru zeminde fren mesafesini iyi ayarlamak için, evden çıkmadan önce kontrol edilecek ön ve arka frenler size mutlaka avantaj sağlayacaktır. Ön ve arka tekerleklerin jant mandalları da kontrol edilmelidir. Yeterli sıkılıp sıkılmadığına bakılmalıdır. Bir önceki sürüşte fazla sayıda tümsekten geçtiyseniz veya kontrolsüz bir sürüş yaptıysanız mandallar gevşemiş olabilir. Bu da yüksek hızlara çıktığınızda ve ani fren yaptığınızda, tekerin kontrolden çıkmasına sebep olabilir. Ayrıca vites geçişleri de kontrol edilmelidir. Ani hızlanmalarda veya yavaşlamalarda, vites geçişlerinin size vakit kaybettirmemesi gerekir. Bu nedenle vitese dikkat edilmelidir.

Trafikte arabalarla yan yana giderken birden hızlanmanız veya yavaşlamanız gerektiğinde, vitese ihtiyaç olduğu anda sizin isteklerinize çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyor olması önemlidir. Bunun için de vites ayarlarının kusursuz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. BİSİKLETİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? Bisikletin ömrünü uzatmak iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi temizlik ikincisi de bakımdır. Sürüşten sonra, bisikleti çamurlu ya da tozlu bırakmak yerine, ıslak bir bezle temizlemekte fayda vardır. Islak bir bezle kuru beze nazaran çizilmesini de engellemiş olursunuz. Bakım en önemlisidir. Zira bisikleti yürüten aksamların düzgün bir şekilde çalışabiliyor olması gerekmektedir. Zincir yağı sürekli yapılmalıdır. Her sürüş öncesi yağ kontrol edilmeli, gerekiyorsa tekrar yağlamak faydalıdır. Tekerleklerin ömrünü uzatmak istiyorsanız, sürüş esnasında geçtiğiniz tümseklerden ve çukurlardan kendinizi sakınmalısınız. Bir tümsekten, mazgaldan veya çukurdan geçerken seleden kalkarak geçmekte fayda vardır. Böylece arka jantın göbeğine gereksiz baskı yapmazsınız. Bu da arka tekerin ömrünü uzatır.

BİSİKLETTE GÜVENLİK İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR NELERDİR? Bisiklet sürüşünde güvenliğe önce kendinizden başlamanız gerekir. Birinci öncelik kask olmalıdır. Kask en önemli ekipmanlardan biridir. Bisiklete binerken kaporta vücudunuz olduğu için, öncelikle kendinizi korumanız gerekmektedir. Giyilen kıyafetlerin hepsinde özellikle gece sürüşü için reflektör olması büyük bir avantaj sağlar. Fark edilmeyi arttırır. Bisikletin arka farı kırmızı ve yüksek parlaklık derecesinde olmalıdır. Önü aydınlatmak için lazım olacak şekilde, kuvvetli bir ışık takmanız yararınıza olacaktır. Uzun tayt, eşofman veya pantolonla binmek durumunda kaldıysanız, paça bandı kullanmanız gerekmektedir. Bunlar genellikle reflektörlü olmaktadır. BİSİKLETTE KİLİTLİ PEDAL KULLANIMININ ÖNEMİ NEDİR? Bisiklette kilitli pedal kullanmanın birinci sebebi güç aktarımı ile alakalıdır. Ayaklar pedala kilitlendiği andan itibaren bisiklet kullanan kişinin bir parçası olmaktadır. Pedala uygulanan kuvvetin minimum enerji sarfiyatı ile bisiklete aktarılması sağlanır. Bu da özellikle yokuş çıkarken farklı kas gruplarını kullanmanızı sağlayabilir.