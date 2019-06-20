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Bisiklet süren küçük kız, babası sayesinde kurtuldu! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, bisiklet süren küçük bir kız çocuğunun minibüsün altında kalabileceği trafik kazası ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, babasının yanında bisiklet süren küçük kız az daha cadde üzerindeki bir benzin istasyonuna girmeye çalışan minibüsün altında kalıyordu.

KÜÇÜK KIZ, BABASI SAYESİNDE KURTULDU

Babasının yanında bisiklet kullanan Berra T.(6), benzin istasyonuna giriş yapmaya çalışan Ali A.(62) idaresindeki minibüsün altında kalıyordu. Baba Ferit T.’nin son anda minibüsü fark ederek kızını geri çekmesiyle kaza ucuz atlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada küçük Berra hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Küçük Kız

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