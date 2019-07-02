Mynet Trend

Bisiklet sürücüsünün yoldaki yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kadıköy’de seyir halinde olan bisiklet sürücüsü önüne fırlayan yaşlı adama çarptı. Hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken iki taraf da birbirlerini suçladı. Kaza anı bisikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Kadıköy'de bir bisiklet sürücüsü tramvay raylarının yanından arkadaşıyla birlikte ilerlerken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam yaklaşmakta olan bisikletliyi fark etmeyerek kendisini yola attı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Bisiklet sürücüsü duramayarak önüne çıkan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam yere düştü. Hem yaşlı adam hem de bisikletli, kaza sonrası birbirlerini suçladı. Daha sonra bisiklet sürücüsü, arkadaşıyla beraber yere düşen yaşlı adamı kaldırmaya çalıştı. Olaya tanık olan bazı vatandaşlar yaşlı adama yardım etmeye çalışırken bazıları da bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile beraber, bisikletlinin mi yoksa yayanın mı kusurlu olduğu hakkında vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı.
Bisiklet sürücüsü ile yoldaki yaşlı adamın çarpıştığı kaza, bisikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisiklet sürücüsü, yolda ilerlediği sırada yola atlayan yaşlı adama çarpıyor ve ikisi de yere düşüyor. (İHA)

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
33 yıllık yasağın ardından bir ilk!33 yıllık yasağın ardından bir ilk!
'Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor''Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy bisiklet kaza yaşlı adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İniş yapan uçaktan evin bahçesine erkek cesedi düştü!

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Hastasını art arda tokatladı

Hastasını art arda tokatladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

'Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor'

'Türkiye ile ABD bedeli ağır bir çarpışmaya doğru ilerliyor'

Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?

Savaşın ayak sesleri! İran sert çıktı: Cidden mi?

Bebek arabası hırsızı son işinde yakalandı

Son işinde böyle görüntülendi

Düğün konvoyunda yarışıp drift yaptılar

Konvoy yapıp tozu dumana kattılar!

Otomobilin camını kırıp böyle hırsızlık yaptılar

Her şey saniyeler içinde oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.