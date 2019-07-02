Bisiklet sürücüsünün yoldaki yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Kadıköy'de bir bisiklet sürücüsü tramvay raylarının yanından arkadaşıyla birlikte ilerlerken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam yaklaşmakta olan bisikletliyi fark etmeyerek kendisini yola attı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Bisiklet sürücüsü duramayarak önüne çıkan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem bisiklet sürücüsü hem de yaşlı adam yere düştü. Hem yaşlı adam hem de bisikletli, kaza sonrası birbirlerini suçladı. Daha sonra bisiklet sürücüsü, arkadaşıyla beraber yere düşen yaşlı adamı kaldırmaya çalıştı. Olaya tanık olan bazı vatandaşlar yaşlı adama yardım etmeye çalışırken bazıları da bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile beraber, bisikletlinin mi yoksa yayanın mı kusurlu olduğu hakkında vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı.

Bisiklet sürücüsü ile yoldaki yaşlı adamın çarpıştığı kaza, bisikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisiklet sürücüsü, yolda ilerlediği sırada yola atlayan yaşlı adama çarpıyor ve ikisi de yere düşüyor. (İHA)

