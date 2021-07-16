Bisiklet yarışlarında akıl almaz olay!

Dün Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Anma Ulusal Bisiklet 4. Yol Yarışması'nda yaşanan olaylar gündem oldu. Bisiklet yarışının trafiğe kapatılmaması, yarış esnasında, bisikletçilerin yanından kamyona kadar her türlü aracın geçmesi sporcuları yarışta tehlikeye soktu. Tabii böyle bir olayın gerçekleşmesi de kazaları kaçınılmaz kıldı. Bisikletçi Kübra Bektaş, sosyal medya hesabından kaza yaparak düzenlenen organizasyonu ve Bisiklet Federasyonu’nu eleştirdi.

Federasyon ise bu konuya sessiz kaldı. Yaşanan kazalarda müdahale etmek yerine kaza geçirenlere bağıran hakemleri olan federasyonun herhangi bir açıklama yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Kübra Bektaş, vücudunun yara alan bölgelerinin fotoğrafını paylaşarak altına şu yazıyı yazdı:

Yaşadığım şoku bir kenara bırakıp, kullanabildiğim birkaç parmakla yazarak size bir şeyler anlatmak istiyorum. Bugün Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği bir yarışa katıldım. Yıldız, genç ve elit sporcuların -tahminen 200 kişi- startı birlikte verildi. Sebebini anlamak zor olmadı elbette. 10 dk sonra pelotonun ortasında yanımızdan bir kamyon geçti, ‘belli ki trafiği açtılar bile.’ dedik! Yıldız, ergen sporcuların agresif kullanışı malum (çocuklar da haklı, yarış yok, para yok, beklenti çok), 50km hızla giderken düştüm, bisikletimle bir takla atıp, yaklaşık 7-8 metre sürüklendik. Olayın şoku ile kıpırdayamıyordum ki sevecen hakemlerimizden birinin ‘yolun ortasında duramazsın çekil kenara’ diye bağırmasıyla uyanmış olacağım. Kendimi sağımdan solumdan geçen bisikletçilere aldırmadan kenara attım. Sevecenliği ile beni biraz sakinleştirmiş o hakem bir ambulansa çoktan haber vermiştir diye acılar içinde yolun kenarında bekledim. Ambulansın gelmeyeceğini anlayan takımım beni arabaya aldı. Yaklaşık bir buçuk saat ambulans bulamadık. En azından federasyonumuz en kısa yarışları yapmakla ünlüydü de finish alanına kemiklerimin ağrılarını iliklerime kadar hissedemeden vardık. Ambulans diye bağırdığım için bu sefer diğer sevecen kadın hakemimiz bana bağırmaya başladı. Bir türlü kibar olmayı öğrenemedim şu kriz anlarında(!)

