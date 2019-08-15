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Bitcoin kritik seviyenin altına doğru yol almaya başladı

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce çok ciddi bir yükseliş gerçekleştiren Bitcoin, tarihi zirveye büyük oranda yaklaşmıştı. Ancak bu hedef artık hayal gibi görünüyor. İşte haberimizin detayları.

Bitcoin kritik seviyenin altına doğru yol almaya başladı

Büyük bir değişim yaşayan Bitcoin 11.400 olarak belirlenen kritik seviyeye çıktı. Şu an için bu kripto para birimini almak isteyenler, 11.368 dolardan işlem yapabilecekler. Psikolojik direnç olarak görülen 11.400 seviyesinin altına düşülmesi bazı yatırımcıları düşündürdü.

Küresel çapta işlem yapan büyük kripto para tüccarları genellikle Bitcoin hakkında olumsuz görüş bildirmiyor. Ayrıca Dünya genelinde çok daha farklı ülkelerin kripto paralar çıkarması Bitcoin gibi birimlere önemli destek sağlıyor.

6 Ağustos’taki 12.223 dolarlık rekorun aşılmasıyla birlikte herkes en az 20 bin dolar beklentisine kapılmıştı. Ancak hiç beklenmeyen bir şekilde Bitcoin değer kaybetti. Bitcoin para biriminin son 7 günlük artışı ise %5.6 oldu. Bu artış muhtemelen ilerleyen dönemlerde biraz daha yavaş bir ivme kazanacak.

Peki sizce Bitcoinin alt seviyelerinden olan 11.400 dolar seviyesinin de  aşağısına inilmesi ile neler yapılabilecek? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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