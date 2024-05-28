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Bitexen Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza'ya havalimanında coşkulu karşılama!

28.05.2024 22:10
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Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi. Taraftarlar, Alex'i havalimanında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

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Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

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Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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"TAKIMA İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Alex de Souza
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