Bitinya Krallığı kim tarafından, ne zaman ve nerede kuruldu? Bitinya neresi, Bitinya bölgesinde hangi şehirler var?

Bitinya Krallığı, Osmanlı Devleti’nin bu krallık ile aynı bölgede kurulması ile öne çıkmıştır. Bu bölgede Osmanlı’nın başkenti olan şehirler yer alır. Trakya kökenli Bitinler’in kurduğu bu krallık, Bitinya bölgesinde hüküm sürmüştür. M.Ö. 377 ila M.Ö. 64 yılları arası bu bölgede var olan Bitinya Krallığı, dağıldıktan sonra Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Lidyalıların devamı olarak nitelendirilen Bitinler, Grekçe dilini kullanmışlardır. 300 yıllık tarihe sahip olan Bitinya Krallığı, elverişli topraklarından dolayı bu süre zarfında çokça istila edilmiştir. Ancak krallar, Bitinya’nın topraklarını daha da genişletmeyi başarmıştır. En son Roma İmparatorluğu’na kalan bölge, sonrasında Osmanlı Devleti’nin de kurulduğu yer olmuştur.

Bitinya neresi?

Bitinya bölgesi Küçük Asya’nın kuzey batısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Phrygia ve Galatia, batısında Propontis ve doğusunda da Paflagonya bulunur. Bitinya bölgesinin içinde yer alan bugünkü şehirler Kocaeli, Bursa, Düzce, Sakarya, Zonguldak, İznik, Yalova, Kastamonu, Bartın ve Bolu’dur. Bitinya Krallığı haritası incelendiğinde Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer ile aynı olduğu dikkat çeker.

Osmanlı Devleti’nden daha önce o bölgede Bitinya Krallığı yaşamıştır. Sonrasında Roma İmparatorluğu’nun Bitinya’yı işgal etmesi ve kendi egemenliğine alması sonucu Bitinya Krallığı yıkılmıştır. Ancak Bitinya Krallığı’ndan yıllar sonra aynı bölgede, benzer nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti kurulmuştur. Bu bölgenin verimli toprakları, iklim koşulları ve coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin merkezi olmasında etkili olmuştur.

Bitinya Krallığı kim tarafından kuruldu?

Trakya kökenli Bitin halkının kurduğu Bitinya Krallığı, yaklaşık 300 yıl boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yıkımına neden olan şey ise Bitinya Krallığı’nın Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmesi ve bu imparatorluğa bağlanmasıdır. Bitinya Krallığı var olduğu süre boyunca 4 farklı kral tarafından yönetilmiştir. Bu krallar sırasıyla şu şekildedir:

Bas

Zipoites

I. Nikomedes

IV. Nikomedes

Thak kökenli Bitinlerden ismini alan Bitinya Krallığı, Trakya’dan Anadolu’ya göç etmiştir. Göç ettikleri yer de bu Bitinya bölgesidir. M.Ö. 7. yy’dan itibaren Lidya içinde bulunan Bitinya, M.Ö. 513 yılında Hellespontus Frigyası’nın egemenliğine girmiştir. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Persler’i yenerek Bitinya Krallığı’nı yönetimine almıştır. Büyük İskender’in komutanı Kalas ve Bitinya Krallığı’nın ilk kralı Bas’ın savaşında Bas, Kalas’ı yenerek Bitinya Krallığı’nın güçlenmesini sağlamıştır. Bas’ın oğlu I. Nikomedes ise ülke sınırlarını oldukça genişletmiştir.

Bitinya Krallığı ne zaman ve nerede kuruldu?

Bitinya bölgesi, Bitinya Krallığı’nın kurulduğu bölgedir. M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılları hüküm süren bu krallık, Nikea yani bugünkü İznik’te kurulmuştur. Bitinya Krallığı’nın sınırları içinde İznikle birlikte Bursa, İzmit Körfezi, Sakarya, Bursa ve İstanbul çevresi yer alır. Bitinya Krallığı’nın olduğu bölge, verimli topraklara sahiptir. Hem Antik Çağ hem de Roma İmparatorluğu döneminde bu bölgede çok sayıda kent bulunmaktaydı.

Marmara Denizi’nin etrafında bulunan kentlerden bazıları Nicomedia, Antik Apamea, Chalcedon ve Cius’tur. Bitinya’nın sahil kısmı daha verimli topraklardan oluşurken iç kısımları dağlık ve ormanlıktı. Son kral olan IV. Nikomedes, vasiyetinde Bitinya’yı Roma İmparatorluğu’na bıraktığını söyleyince, Bitinya Krallığı Romalıların hakimiyetine geçmiştir. Böyle olunca bölgenin yönetimi Gnaeus Pompeius Magnus tarafından kurulan Bitinya – Pontus Eyaleti’ne kalmıştır.



