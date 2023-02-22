Dardania Krallığı ne zaman kuruldu, yıkıldı? Dardania Krallığı neresi?

M.Ö. 4. yüzyılda kurulduğu bilinen Dardania Krallığı’nın Güneydoğu Avrupa’nın en önemli askerî ve siyasî etkenlerinden biri olduğu kabul edilir. Romalılar ile uzun süren mücadeleler vermişlerdir. Ancak bu mücadelelerin sonucunda M. Ö. 44 yılında Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmişlerdir. Doğal zenginlikleri ile bilinen Dardania bölgesine ait topraklarda çok fazla sayıda kabile yaşam sürmüştür. Yazılı olan kaynaklara göre yalnızca Thunat, Daun, Galabr ve Dardan kabileleri hakkında bilgilere ulaşılabilmiştir.

Dardania krallığı ne zaman ve nerede kuruldu?

Babadan oğla geçen bir krallığın hâkim olduğu Dardania’nın yazılı kayıtlara göre M. Ö. 393 yılında kurulduğu bilinmektedir. Bugün Kosova olarak bilinen bölgede kurulmuştur. Aynı dönemde var olan Roma İmparatorluğu’nun eyaletlerinden biri olduğu tespit edilmiştir. Dardania, Roma İmparatorluğu’nun “Moesia Superior (Yukarı Mezya)” isimli eyaletinin içinde yer alan küçük bir bölgedir.

Farklı isimlerle anılan dönemler yaşamış olan Dardania erken döneminde Romalılaşmış olarak varlığının sürdürmüştür. Bugünün Kosova bölgesinde yapılan arkeolojik kazılara göre Dardanialılara ait olduğu tespit edilen kalıntılar bulunmuştur. Dardania Krallığı, Klasik Antik Çağ adı verilen dönemde kurulmuş olduğu bilinen bir krallıktır.

Antik Yunan ve Antik Roma’nın da içinde bulunduğu uygarlıkların bir arada yaşadığı, M. Ö. 8. yy. ve M. S. 5. yy. tarihleri arasında yaşanan Greko Romen olarak da bilinen bir dönemdir. Bu dönemde Kuzey Afrika, Avrupa ve Batı Asya’nın büyük bir bölümü birbirlerinden etkilenmiş ve gelişme göstermiştir. Klasik Antik Çağ’daki en erken dönem Arkaik Dönem olarak isimlendirilmiştir. Bronz Çağ’ın sonlanmasının ardından ortaya çıkmış bir dönemdir. Antik Olimpiyat Oyunları geleneği de bu çağda başlamıştır.

Dardania krallığı kim tarafından kuruldu?

Dardanlar aslında İlliryalıların en büyük kabileleri arasında yer almaktadır. Kurucusunun Dardanos olduğu ve isminin de buradan geldiği bilinmektedir. Bazı yazılı kaynaklara göre Antik Yunan Makedonya Kralı 2. Philippos, M.Ö. 4. yüzyılda Dardanlar da dâhil olmak üzere birçok kabileyi yenmiş ve kendi egemenliği altına almıştır. Dardania bölgesini egemenliği altına alan 2. Philippos’un asıl amacı bu bölgenin güvenliğini sağlamaktı. Makedonlar, Paion topraklarını işgal ettiler ve Dardania sınırına ulaştılar.

Bir ayaklanma ile başlayan savaşın ardından bu bölgede farklı bir siyasi ve coğrafi bütünlük oluştu. Hakkında çok fazla ve çeşitli kaynak bulunmayan Dardania Krallığı M. Ö. 3. yüzyılın ikinci kısmında Makedon devleti ile savaştı. Longari ismindeki Dardan imparatoru, M. Ö. 231 yılında kuzey sınırlarını genişletme çalışmalarına başladı. Bu savaşların ardından güçlenen Dardan Krallığı Makedon devletinin zayıflamasına sebep oldu.

Dardania neresi?

Bugün Kosova bölgesinde yaşayan birçok insan Dardania soyundan geldiklerini öne sürmekte ve Dardanlar ile İlirler topluluklarının özelliklerini taşıdıklarına inanırlar. Dardanların fiziksel olarak oldukça güçlü ve mizaçlarının sert olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda da Dardania Krallığı’nın sınırlarının Kosova’nın tamamına denk geldiği bilinmektedir. Bugünkü Kuzeybatı Makedonya, Sancak Bölgesi, Güney Sırbistan ve Kosova bölgelerinin Dardania Krallığı haritası kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Son derece stratejik bir bölgede olduğu bilinen Dardania bölgesi Drin, Vardar, İber, Morova ve Sitnitsa nehirlerinin vadilerini de içine almış olan arazisi ile birlikte Adriyatik Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz’i birbirine bağlayan önemli noktaları birleştiren Balkan bölgesiydi.



