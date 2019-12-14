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Bitirim ikili! Büyükanne ve torununu görenler gülme krizine giriyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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93 yaşındaki büyükanne ve torununun komik kıyafetler giyip verdikleri pozları insanlar çok sevdi. Şimdiden fenomen olmaya aday olan büyükanne ve torunu görenlerin kalbini ısıtıyor. İşte o görseller...

Arkadaşlık çoğunlukla akranlar arasında ve çoğunlukla ailenin dışında ortaya çıkar. Bu sebeple, 93 yaşındaki Pauline Kana adlı büyükanne ile 27 yaşındaki torunu Ross Smith arasındaki bu komik yakın arkadaşlık ilişkisinin çok özel olmasının ve sevilmesinin nedeni belki de budur.

Her şey 6 yıldan uzun bir süre önce, üniversitede boyunca, Ross’un Vine'da kısa videolar çekmesiyle başladı. Videolardan birinde, büyükannesini bir basketbol atışını engellerken öne çıkarmaya karar verdi. Bu video internette patladı ve o zamandan beri de genç adamın videolardaki partneri büyükannesi oldu.

Torun, büyükannesinde potansiyel gördü, bu yüzden suç ortağı olmaya ve birlikte komik videolar, eğlenceli fotoğraflar çekmeye başladılar. 892 bin YouTube abonesi, 2,7 milyon Instagram ve 9 milyon Facebook takipçisi olan viral ikili gitgide daha da ünleniyorlar.

İşte büyükanne ve torununun eğlenceli pozlarından bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomeni Büyükanne torun Pauline Kana

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