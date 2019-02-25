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Bitki çaylarıyla ilaç tüketimine dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Hastalıklardan doğal yollarla korunmak isteyenlerin çok sık tercih ettiği bitki çaylarının ilaçlarla beraber kullanıldığında tehlikeli olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Türkan Özer, “Bazı ilaçların bitki çaylarıyla etkileşimi vardır. Bu da ilaçların yan etkilerinin artmasına neden olabilir” dedi.

Bitki çaylarıyla ilaç tüketimine dikkat!

Özellikle kış aylarında insanlar nezle, grip gibi hastalıklara önlem almak için sıklıkla bitki çayları tüketiyor. Doğal ve şifa verici olarak bilinen bitki çaylarının ilaçlarla etkileşimi olduğunu söyleyen İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Türkan Özer, bitki çayı tüketimi için uyarılarda bulundu. Özer, “Kışın en çok üst solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz. Bu hastalıklarda bitki çaylarının faydasını yadsıyamayız. Ancak ilaçla kullanımları, ilaçların yan etkilerinin artmasına neden olabilir. Eğer ilaç kullanan bir kişiysek, kalp hastalığımız varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsak, bitki çaylarını içerken dikkatli olmak gerekir” dedi.

Safra taşı olanlar zerdeçal kullanmamalı

zerdeçal

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirilmesiyle bilinen zerdeçalın, safra akımını güçleştirdiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Özer, “ Zerdaçalın çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hatta kanserden koruyucu özellikleri de vardır. Ama zerdeçal da safra akımını güçleştiriyor. Özellikle safra taşı olan hastalarda zerdeçalın kullanılması sakıncalı olacaktır. Dozuna da muhakkak dikkat edilmeli ve toz zerdeçal bir çay kaşığını geçkin kullanılmamalı” ifadelerini kullandı.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların da zencefil tüketimine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Özer, “Zencefil kanın sulanmasını artırır. Bu nedenle kanamalara neden olabilir. Fazla miktarda zencefilli çay içmek kan sulandırıcı kullanan hastalar için tehlikeli olabilir” dedi.

Yeşil çay felç sebebi olabilir!

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Özellikle kadınların diyete başladıklarında en sık tükettiği bitki olan yeşil çay, birçok faydası ile biliniyor. K vitamini açısından da oldukça zengin olan yeşil çayın ise, felçlere sebep olabileceğini belirten Özer, “Yeşil çayın içerisindeki K vitamini kanın koyulaşmasına neden olur. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda yeşil çay, ilaçların etkisi azaltır ve pıhtılaşma yapabilir. Pıhtılaşmayla beraber fazla içildiğinde ise yeşil çay, felçlere neden olabilir” diye konuştu.

Tansiyon ilacı kullananların kekik çayı, sakinleştirici kullananların ise ada çayı kullanımına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kekik çayının tansiyon düşürücü etkisi var. Eğer bir hasta tansiyon ilacı kullanıyorsa, kekik çayıyla birlikte içtiğinde tansiyonu daha fazla düşecektir. Adaçayı içenler de eğer sakinleştirici ilaç kullanıyorsa, bu ilaçların etkisinin artmasına neden olacaktır. Özellikle hamilelerde tavsiye etmiyoruz çünkü düşüklere neden olabilir.

kekik

Kuşburnu çayını da kışın çok fazla tüketiyoruz bu çay da çok fazla içildiğinde alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Ekinezya çayı da karaciğerden itrah edilen bir çaydır. Bu yüzden doğum kontrol, kolesterol ilacı gibi karaciğerden itrah edilen ilaçları kullanan hastalarda yan etkiye neden olabilir. Miktarını az tutmak gerekir, çok kullanımı bu ilaçların yan etkisinin artmasına neden olacaktır.”

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