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"Bitkisel içecek" kabusu! Tüketen 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketen 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın ardından bu tür içeceklerin satış ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

"Bitkisel içecek" kabusu! Tüketen 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

"Bitkisel içecek" kabusu! Tüketen 30 kişi hayatını kaybetti 1

30 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh da yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.

"Bitkisel içecek" kabusu! Tüketen 30 kişi hayatını kaybetti 2

Eyalet yönetimi ayrıca, insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı.

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çay Nijerya bitkisel tedavi
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