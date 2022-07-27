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Bitlis Sağlık Müdürü Demiray'dan "hatırlatma aşısı" uyarısı

27.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Sağlık Müdürü Demiray'dan "hatırlatma aşısı" uyarısı

BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, maske takılması ve hatırlatma aşılarının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Demiray, gazetecilere, kentte nisan ve mayıs aylarında pozitif vakanın hiç olmadığını ancak son zamanlarda testi pozitif olanların sayısında artışın yaşandığını söyledi.

Temmuz ayında ülke genelinde vaka artışının yaşandığını anlatan Demiray, "Bu Omicron'un alt varyantı. Hem Omicron hem de delta varyantından etkilendiği için bulaşıcılık nispeten fazla. Her gün pozitif testler saptanıyor. Sayılar günden güne artıyor. Filyasyon ekibimiz 24 saat bu hastalarımıza ulaşım sağlıyor." dedi.

Hastanelerde yatışların çok fazla artmadığını bildiren Demiray, kentte testi pozitif çıkan yaklaşık 9 kişinin Kovid-19 servisinde tedavi gördüğünü, yoğun bakımda ise hastanın olmadığını dile getirdi.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, şöyle konuştu:

"Özellikle ek hastalığı olan 60 yaş üstü bireylerin hatırlatma doz aşısını yapması gerekiyor. Maske takmaya yine önem vermeliyiz. Rehavete kapılmayalım. Bizi iki yıl çok yoran bu bulaşıcı hastalık, yine yükselme trendinde. Semptomlar nispeten hafif geçiyor. Halkımıza tedbiri elden bırakmamalarını, maske takmalarını ve hatırlatma dozu aşılarını yapmalarını öneriyorum. Tüm hastanelerimizde tedbirlerimizi aldık. Özellikle sağlık çalışanlarında testi pozitif olanları 7 gün takip ediyoruz ve sonrasında başlatıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
artış kovid-19 vaka

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