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Bitlis'te soluk borusuna sakız kaçan öğrenciyi öğretmenleri kurtardı

20.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçmasından dolayı fenalaşan lise öğrencisi, öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.B

Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yatılı kalan 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut'un çiğnediği sakız bir anda soluk borusuna kaçtı.

Nefes alamayan ve yurdun koridorunda çöken Aykut'a yardım eden arkadaşları, başarılı olamayınca nöbetçi öğretmenler Uğur Gür ve Kerem Güngör'e haber verdi.

Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmenler, uyguladıkları Heimlich manevrasıyla, Aykut'un soluk borusundaki sakızı çıkarmayı başardı.

Nefes alamayan Aykut'a öğretmenlerin müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, AA muhabirine, üzücü bir olayın yaşandığını ancak öğretmenlerin doğru müdahalesiyle öğrencinin hayata döndüğünü belirtti.

Geçen yıldan bu yana öğretmenlerin büyük kısmına ilk yardım eğitimi verdiklerini aktaran Korkmaz, "Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Zamanında ve doğru bir müdahalede bulunmuşlar. Bu çok önemli. Doğru müdahale, doğru yöntem ve işin tekniğini bilmek çocuğu bir kez daha hayata bağladı. Bu tür olaylarda zamanla yarışılıyor. Öğrencimizin kurtulmasının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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