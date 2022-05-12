Bizans Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Bizans Oyunları oyuncuları kimler?

Emre Bülbül ve Gökhan Karagülle tarafından kaleme alınan Bizans Oyunları filmi 2016'da çekildi. Önceki filmi ise Kahpe Bizans'tır. Peki Bizans Oyunları filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da, bir kısmı ise Bulgaristan’da kurulan sette çekildi.
Mayalar, Güney Amerika'dan Anadolu’ya göç eder ve Bağcılar civarına yerşeşir. Mayalar bu topraklarda Türk boyları ile kaynaşınca Bizans’ın nefretini üstlerine çeker. Kraliçe 5. Klitorya ve kayın biraderi Muhteris, Mayalar’ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar.
Tolgahan Sayışman
Murat Dalkılıç
Gürkan Uygun
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