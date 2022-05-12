Bizans Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Bizans Oyunları oyuncuları kimler?

Emre Bülbül ve Gökhan Karagülle tarafından kaleme alınan Bizans Oyunları filmi 2016'da çekildi. Önceki filmi ise Kahpe Bizans'tır. Peki Bizans Oyunları filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BİZANS OYUNLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da, bir kısmı ise Bulgaristan’da kurulan sette çekildi.

BİZANS OYUNLARI KONUSU NEDİR?

Mayalar, Güney Amerika'dan Anadolu’ya göç eder ve Bağcılar civarına yerşeşir. Mayalar bu topraklarda Türk boyları ile kaynaşınca Bizans’ın nefretini üstlerine çeker. Kraliçe 5. Klitorya ve kayın biraderi Muhteris, Mayalar’ın yükselişini durdurmak için ortalama bir televizyon dizisinin bir sezonunda rastlanacak entrikayı birleştirip haince bir plan yaparlar.

BİZANS OYUNLARI OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Murat Dalkılıç

Gürkan Uygun

Tuvana Türkay



