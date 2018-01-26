Bizim Hikaye 19. son bölüm izle: Barış, elini kana mı buladı? Filiz'in annesi ölecek mi? 20. yeni Bölüm fragmanı ne zaman?

Bizim Hikaye son bölüm izleyicilerin beğenisini toplarken 19. bölümde iki çok kritik gelişme yaşandı. Bunlardan biri Barış diğeri de Filiz'in annesi ile ilgiliydi. Bizim Hikaye son bölümü kaçırdıysanız haberimizin sonundaki bağlantıdan 19. bölüm izleme bağlantısına erişebilirsiniz.

İNTİHAR ETTİ!

Filiz'in annesinin eve gelişi ortamı gererken Bizim Hikaye son bölümde asıl şok annenin intihar edişi oldu. Hem de tam çocuk hizmetleri eve denetlemeye gelmişken. Gelecek bölümde bunun nelere yol açacağı merak ediliyor. Filiz'in annesi ölecek mi, çocuk hizmetleri nasıl hareket edecek?

BARIŞ, HIRSIZKEN BİR DE KATİL Mİ OLACAK?

Barış'ın biz hırsız oluşu üzerinden gelişen olaylara daha da kötüsü eklenmiş olabilir. Final sahnesindeki boğuşma sonunda Barış elini kana bulamış olabilir.

BİZİM HİKAYE 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bizim Hikaye dizisinin fragmanı genellikle Cumartesi günleri çıkıyor. Fragmanın hemen dizinin akabinde çıktığı olmuşsa da bu sefer öyle olmadı. Yani Bizim Hikaye 20. Bölüm fragmanının Cumartesi, en geç Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.