Bizim Hikaye 19. son bölüm izle: Barış, elini kana mı buladı? Filiz'in annesi ölecek mi? 20. yeni Bölüm fragmanı ne zaman?

Bizim Hikaye son bölüm izleyicilerin beğenisini toplarken 19. bölümde iki çok kritik gelişme yaşandı. Bunlardan biri Barış diğeri de Filiz'in annesi ile ilgiliydi. Bizim Hikaye son bölümü kaçırdıysanız haberimizin sonundaki bağlantıdan 19. bölüm izleme bağlantısına erişebilirsiniz.
İNTİHAR ETTİ!
Filiz'in annesinin eve gelişi ortamı gererken Bizim Hikaye son bölümde asıl şok annenin intihar edişi oldu. Hem de tam çocuk hizmetleri eve denetlemeye gelmişken. Gelecek bölümde bunun nelere yol açacağı merak ediliyor. Filiz'in annesi ölecek mi, çocuk hizmetleri nasıl hareket edecek?
BARIŞ, HIRSIZKEN BİR DE KATİL Mİ OLACAK?
Barış'ın biz hırsız oluşu üzerinden gelişen olaylara daha da kötüsü eklenmiş olabilir. Final sahnesindeki boğuşma sonunda Barış elini kana bulamış olabilir.
BİZİM HİKAYE 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bizim Hikaye dizisinin fragmanı genellikle Cumartesi günleri çıkıyor. Fragmanın hemen dizinin akabinde çıktığı olmuşsa da bu sefer öyle olmadı. Yani Bizim Hikaye 20. Bölüm fragmanının Cumartesi, en geç Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış ve Filiz’in geçici mutlulukları Cemil’in gelişiyle yerle bir oldu. Filiz istemeyerek de olsa Cemil’le birlikte mahalleye dönmek zorunda kaldı. Filiz eve döndüğünde bir sürprizle karşılaştı; annesi artık eve dönmüştü ve gitmeye de niyetli değildi. Üstelik çocuklar da evdeydi. Filiz çocukların dönüşüne sevindi, fakat bir yandan da uzun zamandır ortalıkta olmayan annelerine çok kızgındı.
Barış ise mahallede kalarak Filiz’i ikna etme çabalarına devam etti. Mahalleye yerleştiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini kanıtlamak için farklı bir yol seçti. Bu durum Fikret ve Kiraz’ı mutlu ederken Filiz’in kafasını karıştırdı. Cemil ise Barış’ın bu son hamlesiyle öfkeden deliye döndü.
Hikmet’in başı Esra’nın sakladığı mektup yüzünden dertteydi. Bir yandan Asım’ın Esra’ya zarar vermesini engellerken bir yandan da mektubu yazanın kendisi olduğunu gizlemeye çalıştı Rahmet ve Müjde ise gündelik işlerle biraz para kazanarak kendi ayakları üzerinden durmaya çalışmaktaydı fakat onların işi de pek kolay değildi.
Tülay Ceylan’ı evlat edinme konusunu Tufan’a açmaya çalıştı fakat geçmişiyle ilgili bir sorundan dolayı başı dertte olan Tufan’ın aklı Tülay’da değildi.
Şükran ise evin annesi olduğunu herkese göstermekte kararlıydı. Bu zamana kadar ev ve çocuklarla ilgili Filiz’in üstlendiği sorumlulukları üstlenmeye çalıştı ve bu yüzden Filiz ve Şükran arasında tartışmalar yaşandı.
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