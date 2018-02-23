Bizim Hikaye 23. bölümde Barış'ı başka kadınla sarmaş dolaş gören Filiz şoke oldu!

Fox TV'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde, Elibol ailesi organ nakli ve babaları Fikri'nin ölüm kalım savaşıyla uğraştı. Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşirken, bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kaldı. Fikri karaciğer yetmezliğinden dolayı ölümle burun buruna geldiği son bölümde, Barış da doktorluğa geri döndü. Yeliz ise kendisini organ mafyası konusunda kurtarırsa Filiz konusunda Cemil'e yardım edeceğini söyledi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.

Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?

Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?