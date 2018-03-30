Bizim Hikaye 27. son bölüm izle: Barış'a ne oldu? (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Fox TV'de perşembe akşamları yayınlanan ve ünlü Shameless dizisi uyarlaması olan Bizim Hikaye'da Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan başrolleri paylaşıyor. Bizim Hikaye son bölümde Barış'ın tek amacı, Ömer'in gerçek yüzünü Filiz'e gösterebilmektir. Filiz ise Barış'ın kıskandığı için böyle davrandığını düşünmektedir. Zeynep'in kaçırıldığını gören Barış peşlerine düşer. Fakat kendini çok büyük tehlikeye atar. Ömer'in adamları tarafından son anda bayıltılan Barış'a ne olacak merak ediliyor. Bizim Hikaye yeni bölümde ise Filiz, her yerde Zeynep'i aramaktadır. Bizim Hikaye son bölümü ve yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.