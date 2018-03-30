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Bizim Hikaye 27. son bölüm izle: Barış'a ne oldu? (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2018 08:18 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 27. son bölümü ile dün akşam Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Son bölüm sonrasında Bizim Hikaye 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fikri, Şeyma ile evlenme hazırlığı yaparken son dakika süprizi ile karşılaşır. Zeynep'i kaçıranların peşine düşen Barış, son anda Ömer'in adamları tarafından yakalandı. Barış'ın durumu nedir merak ediliyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

Bizim Hikaye 27. son bölüm izle: Barış'a ne oldu? (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Fox TV'de perşembe akşamları yayınlanan ve ünlü Shameless dizisi uyarlaması olan Bizim Hikaye'da Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan başrolleri paylaşıyor. Bizim Hikaye son bölümde Barış'ın tek amacı, Ömer'in gerçek yüzünü Filiz'e gösterebilmektir. Filiz ise Barış'ın kıskandığı için böyle davrandığını düşünmektedir. Zeynep'in kaçırıldığını gören Barış peşlerine düşer. Fakat kendini çok büyük tehlikeye atar. Ömer'in adamları tarafından son anda bayıltılan Barış'a ne olacak merak ediliyor. Bizim Hikaye yeni bölümde ise Filiz, her yerde Zeynep'i aramaktadır. Bizim Hikaye son bölümü ve yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.

Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır.

Asım’ın korkusuyla yaşayan Hikmet için bir çıkar yol arayan Filiz, bir kez daha Ömer’in tavsiyesine uyar. Ancak bu tavsiye Hikmet’in pek de hoşuna gitmeyecektir. Hikmet’in güvenliğini sağlamak için gereken parayı toplamak için Rahmet tekrar dövüşmeye başlar ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Başını iyice belaya soktuğunda Barış yardımına koşar. Bu sırada Zeynep’in babasını aramaya koyulan Tufan, Yeliz’in karanlık geçmişini ve Zeynep’in gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?

Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı Müjde ile derttedir. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters teper. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmektedir fakat Müjde henüz son hamlesini yapmamıştır.

Bizim Hikaye 27. son bölümü izle

Babasıyla yeniden yüzleşen Barış, ona boyun eğmemekte kararlıdır. Bir yandan babasına olan borcuna çözüm arayan, bir yandan da Filiz’i Ömer konusunda ikna etmeye çalışan Barış, kendini büyük bir tehlikenin içinde bulacaktır.

BİZİM HİKAYE 28. BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 28. bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Fikri, Şeyma ile nişan hazırlığı içindeyken Müjde'nin son dakika süprizi ile şok olur. Bir anda Şükran'ı karşısında gören Fikri ve Şeyma ne yapacak? Ömer'in esas niyetini öğrenmek ve Filiz'e göstermek isteyen Barış ise kendini büyük bir tehlikeye atar. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında herkes Zeynep'i ararken Ömer'in planı ise işlemeye devam etmektedir. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı...

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