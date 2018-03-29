Bizim Hikaye 27. yeni bölüm izle: Barış, Filiz'e Ömer'in gerçek yüzünü gösterebilecek mi? (Fox TV)

Bizim Hikaye yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ünlü Shameless dizisi uyarlaması olan Bizim Hikaye 27. bölümde mahalleye yeni gelen ve Filiz'in işyerini devralan Ömer, Barış'ın dikkatini çeker. Bu konuda Filiz'i uyarmak istese bile ikili arasında Hülya'dan dolay bir gerilim vardır. Barış, Ömer'in esas yüzünü ortaya çıkarmak için akla gelmedik şeyler yapmaya karar verir. Fikri ise Şeyma ile evlenmek için tam eski karısından boşandığı sırada Şükran ortaya çıkar. Barış, Filiz'i ikna edebilecek mi? Ömer'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Fikri, Şükran geldikten sonra ne yapacak? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları, özeti, online izleme bağlantısı...

BİZİM HİKAYE 27. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bizim Hikaye yeni bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.