Bizim Hikaye 27. yeni bölüm izle: Barış, Filiz'e Ömer'in gerçek yüzünü gösterebilecek mi? (Fox TV)

Bizim Hikaye yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ünlü Shameless dizisi uyarlaması olan Bizim Hikaye 27. bölümde mahalleye yeni gelen ve Filiz'in işyerini devralan Ömer, Barış'ın dikkatini çeker. Bu konuda Filiz'i uyarmak istese bile ikili arasında Hülya'dan dolay bir gerilim vardır. Barış, Ömer'in esas yüzünü ortaya çıkarmak için akla gelmedik şeyler yapmaya karar verir. Fikri ise Şeyma ile evlenmek için tam eski karısından boşandığı sırada Şükran ortaya çıkar. Barış, Filiz'i ikna edebilecek mi? Ömer'in gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Fikri, Şükran geldikten sonra ne yapacak? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları, özeti, online izleme bağlantısı...
Bizim Hikaye yeni bölümde; Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız ediyor. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur. Filiz, Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.
Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır.
Barış, Filiz'e zarar gelmesinden korkuyor... ❤ #BizimHikaye yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de. https://t.co/szZJKYDu1l @bizimhikayedizi @_denizburak @HazalKaya110 pic.twitter.com/myswjyq0R6— FOX (@FOXTurkiye) 29 Mart 2018
Asım’ın korkusuyla yaşayan Hikmet için bir çıkar yol arayan Filiz, bir kez daha Ömer’in tavsiyesine uyar. Ancak bu tavsiye Hikmet’in pek de hoşuna gitmeyecektir. Hikmet’in güvenliğini sağlamak için gereken parayı toplamak için Rahmet tekrar dövüşmeye başlar ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Başını iyice belaya soktuğunda Barış yardımına koşar. Bu sırada Zeynep’in babasını aramaya koyulan Tufan, Yeliz’in karanlık geçmişini ve Zeynep’in gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?
Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı Müjde ile derttedir. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters teper. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmektedir fakat Müjde henüz son hamlesini yapmamıştır.
Babasıyla yeniden yüzleşen Barış, ona boyun eğmemekte kararlıdır. Bir yandan babasına olan borcuna çözüm arayan, bir yandan da Filiz’i Ömer konusunda ikna etmeye çalışan Barış, kendini büyük bir tehlikenin içinde bulacaktır.
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