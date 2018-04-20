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Bizim Hikaye 30. son bölüm izle: Barış'a büyük şok! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 30. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Fox TV'de perşembe akşamı yayınlanan yabancı diziden uyarlama Bizim Hikaye son bölümde Barış geçirdiği kazadan kurtulmayı başardı. Filiz, Barış'tan aldığı teklif ile sevince boğulur. Barış, babasından gelen icra nedeniyle şok geçirir. Filiz'in oturduğu eve satışa çıkarılmıştır. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Bizim Hikaye 30. son bölüm izle: Barış'a büyük şok! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 30. son bölümü, dün akşam Fox TV'de izleyicisi ile buluştu. Heyecanla izlenen geçen haftaki bölümde Hülya'nın yaptığı delice hareket sonrasında, Barış'ın yanında olduğu araba ile kaza geçirmişlerdi. Bizim Hikaye yeni bölümde ise; Barış, kazadan sağ kurtulunca Filiz, yeniden ona kavuşmanın sevincini yaşar. Barış'ın ilk işi ise Filiz'e evlilik teklifi yapmak olur. Fakat bu mutlu anları gölge düşüren olay, Barış'ın babası Servet'ten gelir. Barış'ın borcuna binaen Filiz'in oturduğu evi satışa çıkarır. Filizlerin evi 3 gün içinde boşaltması gerekmektedir.

Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz'i rahatsız eden Cemil'den kurtulmak için plan yapan iki afacan Ayşe ile Fiko, başlarını büyük belaya sokarlar. Cemil'i ilaçla bayıltan çocuklar, polis arabası ile onu kaçırıp bir gemiye koymak ve uzaklara göndermek isterler. Fakat yolda başka bir polis ekibine yakalanırlar. Bu beladan nasıl sıyrılacaklar, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bizim Hikaye 30. son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister. Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fox TV'de dün akşam ekrana gelen son bölümde sonrasında izleyiciler, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etmeye başladılar. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Filiz, tam özel bir an yaşarlarken Servet'ten gelen icra nedeniyle şok oldular. Mahkeme kararına göre satışa çıkarılan evden Filizlerin 3 gün içinde çıkmaları gerekmektedir. Diğer yandan Cemil'i uzaklaştırmak isteyen Fiko ile Ayşe, başların büyük bela açtılar. Bu olayların sonucu ne olacak yeni bölüm fragmanında aydınlanacak. Daha henüz yayınlanmayan Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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