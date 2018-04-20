Bizim Hikaye 30. son bölüm izle: Barış'a büyük şok! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 30. son bölümü, dün akşam Fox TV'de izleyicisi ile buluştu. Heyecanla izlenen geçen haftaki bölümde Hülya'nın yaptığı delice hareket sonrasında, Barış'ın yanında olduğu araba ile kaza geçirmişlerdi. Bizim Hikaye yeni bölümde ise; Barış, kazadan sağ kurtulunca Filiz, yeniden ona kavuşmanın sevincini yaşar. Barış'ın ilk işi ise Filiz'e evlilik teklifi yapmak olur. Fakat bu mutlu anları gölge düşüren olay, Barış'ın babası Servet'ten gelir. Barış'ın borcuna binaen Filiz'in oturduğu evi satışa çıkarır. Filizlerin evi 3 gün içinde boşaltması gerekmektedir.

Bizim Hikaye yeni bölümde Filiz'i rahatsız eden Cemil'den kurtulmak için plan yapan iki afacan Ayşe ile Fiko, başlarını büyük belaya sokarlar. Cemil'i ilaçla bayıltan çocuklar, polis arabası ile onu kaçırıp bir gemiye koymak ve uzaklara göndermek isterler. Fakat yolda başka bir polis ekibine yakalanırlar. Bu beladan nasıl sıyrılacaklar, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bizim Hikaye 30. son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.