Bizim Hikaye 37. son bölüm izle: Tutuklanan Filiz'e son dakika şoku! (Bizim Hikaye sezon finali)

Bizim Hikaye 37. son bölümü ile Fox TV'de dün akşam sezon finali yaptı. Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Bizim Hikaye son bölümde Filiz, evinde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet ise Filiz'e yardım edeceğini söyler fakat parmak izini alarak ona daha büyük bir komplo hazırlar. Filiz'in çalıştığı kuru temizlemeciye birçok uyuşturucu paketi bırakan Servet, üzerine de Filiz'in parmak izlerini yerleştirir. Bu deliller sonrasında Filiz, mahkemece 17 yıl hapse mahkum edilir. Bizim Hikaye son bölümd hapis cezası alan Filiz, son dakika bir şok daha yaşar. Yanlarına gelen avukat bir kadın "Ben Savaş'ın karısıyım" demesi ile herkesi derin bir sessizliğe sokar. Bizim Hikaye 37. son bölümü tamamını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.
Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.
Servet herkesin içinde Filiz'den özür diliyor! #bizimhikaye @bizimhikayedizi pic.twitter.com/ReamjmrazP— FOX (@FOXTurkiye) 7 Haziran 2018
Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.
Fikri hayatta olmanın önemini anlatıyor. ???? #bizimhikaye @bizimhikayedizi pic.twitter.com/BfpwtaeJBr— FOX (@FOXTurkiye) 7 Haziran 2018
Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.
BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİ İZLE
Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.
Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?
Mahkeme Filiz'in tutuklanmasına karar verdi. Yeni sezonda görüşmek üzere... #bizimhikaye @bizimhikayedizi pic.twitter.com/XmFK4BCZ05— FOX (@FOXTurkiye) 7 Haziran 2018
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