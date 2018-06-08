Bizim Hikaye 37. son bölüm izle: Tutuklanan Filiz'e son dakika şoku! (Bizim Hikaye sezon finali)

Bizim Hikaye 37. son bölümü ile Fox TV'de dün akşam sezon finali yaptı. Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Bizim Hikaye son bölümde Filiz, evinde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanmıştı. Barış'ın babası Servet ise Filiz'e yardım edeceğini söyler fakat parmak izini alarak ona daha büyük bir komplo hazırlar. Filiz'in çalıştığı kuru temizlemeciye birçok uyuşturucu paketi bırakan Servet, üzerine de Filiz'in parmak izlerini yerleştirir. Bu deliller sonrasında Filiz, mahkemece 17 yıl hapse mahkum edilir. Bizim Hikaye son bölümd hapis cezası alan Filiz, son dakika bir şok daha yaşar. Yanlarına gelen avukat bir kadın "Ben Savaş'ın karısıyım" demesi ile herkesi derin bir sessizliğe sokar. Bizim Hikaye 37. son bölümü tamamını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.