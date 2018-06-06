Bizim Hikaye 37. yeni bölüm (Sezon finali) fragmanı: Filiz hapse düşüyor, Barış'ın karısı ortaya çıkıyor! (Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 37. yeni bölüm - sezon finali fragmanı yayınlandı. Fox TV'de perşembe akşamı sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye'de mahkemede Filiz hakkında 17 yıl hapise cezası veriliyor. Bizim Hikaye son bölümde Cemil ile Filiz, Ömer'i kandırıp tuzağa düşürmüş ve ele geçirmişlerdi. Cemil bununla yetinmeyip arama emri çıkartmış ve Filiz'in evinde uyuştucu bulunmuştu. Bu yüzden tutuklanan Filiz, çıkarıldığı mahkemede 17 hapise mahkum edildi. Filiz'i cezaevine götürecek aracın geldiği sırada yanaşan bir kadın avukat sanılarak yardım isterler. Fakat kadın, "Ben Savaş'ın karısıyım" diyerek herkesi şok eder. Peki kim bu kadın? İşte Bizim Hikaye sezon finali fragmanı...

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer’in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış’tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer’i yakalayabilmek için Filiz’e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.