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Bizim Hikaye 37. yeni bölüm (Sezon finali) fragmanı: Filiz hapse düşüyor, Barış'ın karısı ortaya çıkıyor! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamı sezon finali yapacak Bizim Hikaye'de şok üstüne şok yaşanacak. Bizim Hikaye son bölümde Filiz'in evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunmuş ve Filiz tutuklanmıştı. Bizim Hikaye sezon finali fragmanında mahkemeye çıkan Filiz'e 17 yıl hapis cezası verildi. Filiz, hapise götürecek araca bindiği sırada gelen bir kadın, "Ben Savaş'ın karısıyım" demesi herkesi şok ediyor. İşte Bizim Hikaye 37. bölüm - sezon finali fragmanı...

Bizim Hikaye 37. yeni bölüm (Sezon finali) fragmanı: Filiz hapse düşüyor, Barış'ın karısı ortaya çıkıyor! (Son bölüm izle)

Bizim Hikaye 37. yeni bölüm - sezon finali fragmanı yayınlandı. Fox TV'de perşembe akşamı sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye'de mahkemede Filiz hakkında 17 yıl hapise cezası veriliyor. Bizim Hikaye son bölümde Cemil ile Filiz, Ömer'i kandırıp tuzağa düşürmüş ve ele geçirmişlerdi. Cemil bununla yetinmeyip arama emri çıkartmış ve Filiz'in evinde uyuştucu bulunmuştu. Bu yüzden tutuklanan Filiz, çıkarıldığı mahkemede 17 hapise mahkum edildi. Filiz'i cezaevine götürecek aracın geldiği sırada yanaşan bir kadın avukat sanılarak yardım isterler. Fakat kadın, "Ben Savaş'ın karısıyım" diyerek herkesi şok eder. Peki kim bu kadın? İşte Bizim Hikaye sezon finali fragmanı...

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer’in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış’tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer’i yakalayabilmek için Filiz’e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.

Fikri ise Filiz’le yaşadığı son yüzleşmeden sonra kendini çocuklarına adamaya ve iyi bir baba olmaya karar vermiştir. Elibollar tarafından ciddiye alınmayan Fikri kendini ispatlamak için uğraşırken annesiyle de Şeyma konusunda çatışır. Ancak Fikri’nin hayatına bir anda giren özel bir kadın her şeyi değiştirecektir.

Öte yandan Fiko ve Kiraz Darüşşafaka, Rahmet ise Ankara’daki bir üniversitenin sınavlarına hazırlanırken tüm okuyan Elibollar için yuvadan uçma vakti yaklaşmış görünmektedir...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

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