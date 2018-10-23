Bizim Hikaye 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış'tan şaşırtan itiraf! 'Bu hayata mecbur kaldım'

Bizim Hikaye dizisinin 25 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Eşi Melek'in gitmesiyle her şeyini kaybeden Fikri ortadan kayboluyor. Filiz ve kardeşleri babaları Fikri'yi arıyor. Fikri ise bir akıl hastanesinde ortaya çıkıyor ancak ailesinden kimseyi tanımıyor.

Ayrıca Filiz ile Barış bir kez daha birbirine giriyor. Barış’ın ‘neden bana aşık mısın diye soruyorsun, yaklaşıp intikam almak için mi’ sözleri karşısında Filiz donup kalıyor. Diğer yandan ise Barış ve Filiz'in yeniden yakınlaşmasını fark eden Nihal harekete geçiyor. Barış ise eşine, bu hayatı kendisinin seçmediğini, mecbur kaldığını hatırlatarak, verdiğini sözü tuttuğunu da söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? HİKMET'İN EVLİLİĞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bizim Hikaye 43. son bölümde, Hikmet'in gizli evliliği ortaya çıktı. Hikmet'in evlilik cüzdanını Çiçek'in bulmasıyla gizli evlilik kısa sürede herkese yayılıyor. Çiçek, Cemil'i aradı ve olanları haber söyledi. Cemil de Hikmet'e kızarken Tufan olanları gördü. Tufan'la olayın gizli kalması için konuşan Hikmet bu defa Tülay'a yakalandı. Böylece Hikmet'in gizli evliliği kısa sürede ablası Filiz'e kadar gitti. Üstelik eşinin de hamile olduğunu öğrenen Filiz deliye döndü.