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Bizim Hikaye 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış'tan şaşırtan itiraf! 'Bu hayata mecbur kaldım'

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde, Barış ve Filiz arasındaki yakınlaşmayı fark eden Nihal harekete geçiyor. Barış Nihal'e bu hayatı kendisinin seçmediğini, mecbur kaldığını söylüyor. Filiz ile Barış arasında ise atışmalar devam ediyor. Elibol ailesinin babası Fikri ortadan kayboluyor. Fikri'yi arayan çocukları, babalarını bir akıl hastanesinde buluyor. Fikri ise kimseyi tanımıyor. işte Bizim Hikaye 44. yeni bölüm fragmanı

Bizim Hikaye 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış'tan şaşırtan itiraf! 'Bu hayata mecbur kaldım'

Bizim Hikaye dizisinin 25 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Eşi Melek'in gitmesiyle her şeyini kaybeden Fikri ortadan kayboluyor. Filiz ve kardeşleri babaları Fikri'yi arıyor. Fikri ise bir akıl hastanesinde ortaya çıkıyor ancak ailesinden kimseyi tanımıyor.

Ayrıca Filiz ile Barış bir kez daha birbirine giriyor. Barış’ın ‘neden bana aşık mısın diye soruyorsun, yaklaşıp intikam almak için mi’ sözleri karşısında Filiz donup kalıyor. Diğer yandan ise Barış ve Filiz'in yeniden yakınlaşmasını fark eden Nihal harekete geçiyor. Barış ise eşine, bu hayatı kendisinin seçmediğini, mecbur kaldığını hatırlatarak, verdiğini sözü tuttuğunu da söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? HİKMET'İN EVLİLİĞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Bizim Hikaye 43. son bölümde, Hikmet'in gizli evliliği ortaya çıktı. Hikmet'in evlilik cüzdanını Çiçek'in bulmasıyla gizli evlilik kısa sürede herkese yayılıyor. Çiçek, Cemil'i aradı ve olanları haber söyledi. Cemil de Hikmet'e kızarken Tufan olanları gördü. Tufan'la olayın gizli kalması için konuşan Hikmet bu defa Tülay'a yakalandı. Böylece Hikmet'in gizli evliliği kısa sürede ablası Filiz'e kadar gitti. Üstelik eşinin de hamile olduğunu öğrenen Filiz deliye döndü.

FİLİZ, BARIŞ'TAN UMUTLANDI ANCAK...
Bizim Hikaye'de cezaevinden çıktıktan sonra Barış'ın evlendiğini ve çocuğu olduğunu öğrenen Filiz büyük bir şok yaşamıştı. Üstelik Barış, Filiz'den uzaklaşmış ve aralarında hiç bir şey yaşanmamış gibi davranmıştı. Ancak Filiz, Barış'ın kendisini gizli gizli takip ettiğini öğrenince işler değişmişti. Avukat Selim de Filiz'e, Barış'un yıllar önce ayrıldığı eski eşiyle tekrar evlendiğini söyleyince, Filiz umutlanmıştı. Barış'ın kendisinden uzaklaşmasının altında başka bir neden olduğunu düşünen Filiz, Barış'a giderek gerçekleri sordu. Barış neden bahsettiğini anlamıyorum dese de Filiz “yaz ayında evlendiğini biliyorum” dedi. Barış'ın söyledikleri karşısında ise Filiz bir kez daha yıkıldı.

Filiz, kendisine aşık olan Selim'le yakınlaşmaya karar verdi. Avukat Selim'in akşam yemeği davetini kabul eden Filiz, şık bir şekilde giyinerek yemeğe çıktı. O anlarda ise karşısında Barış da ailesiye yemeğe gidiyordu. Bizim Hikaye son bölüm final sahnesine, Barış ve Filiz'in kıskançlığı damga vurdu.

BİZİM HİKAYE 43. SON BÖLÜM ÖZETİ
Filiz bir yandan Barış’ın hareketlerine anlam vermeye çalışırken, bir yandan da ailesinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Barış ise sürekli Filiz’in yanında gördüğü Selim'i kıskanmaktan kendini alamaz. Bir yandan Filiz’e yakınlaşmak için kavrulsa da, diğer yandan Selim’le birlikte olduğu şüphesi içini kemirmektedir. Barış’ın anlam veremediği gelgitli tavırları Filiz’in de dengesini bozmaya başlar. Bu süreçte Filiz'in yanındaki en büyük destek Selim’dir. Selim kendi duygularını bir kenara bırakarak Filiz’in hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Tüm bunların yanı sıra bir süredir Fikri’den de haber alınamamaktadır. Filiz, bu konuda Selim’in yardımını ister. Selim Fikri’yi araştırırken Filiz’i şok edecek bir gerçeğe ulaşır. Filiz’in öğrendikleri Elibol’ların hayatını bir kez daha alt üst edecektir.

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