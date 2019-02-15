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Bizim Hikaye'de Fikri'nin inanılmaz değişimi! Bizim Hikaye dizisi 57. son bölüm izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.02.2019 01:17 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 57. son bölümüyle ekrana geldi. Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde Fikri'nin büyük değişimi herkesi şaşırttı. Diğer yandan ise yaşadığı saldırı sonrasında hafızasını kaybeden Filiz ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Bizim Hikaye son bölümde final sahnesinde Filiz'in kardeşleri Fiko ve Kiraz'ın aniden bayılması herkesi korkuttu. İşte Bizim Hikaye 57. son bölümde yaşananlar ve Fikri'nin yeni hali.

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 57. son bölümüyle 14 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Çiçek'in eski kocasının saldırısına uğrayan Filiz hastanelik olmuştu. Hastanede kendine gelen Filiz, etrafındakilere bir oyun oynadı. Hafızasını kaybetti numarasını yapan Filiz için herkes seferber oldu. Ama Barış gerçeği ortaya çıkarmayı başardı. Başka bir kadınla Filiz’i kıskandıran Barış, Filiz’in kendini açık etmesini sağladı.

Bizim Hikaye son bölüm final sahnesinde ise Sevgililer Günü nedeniyle Barış ve Filiz bir kutlama organize etti. Ancak finalde Filiz'in kardeşleri, Cemil'in getirdiği pastayı yedikten sonra aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Filiz'in kardeşlerine ne oldu?

Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat, Sahra Şaş ve Ömer Sevgi'nin başrollerini oynadığı Bizim Hikaye'nin 21 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz ailesiyle uğraşmaktan bu kez o kadar da çabuk vazgeçmeyecektir. Onun yaptıkları herkesin kendisiyle yüzleşmesine neden olur. Bu sırada ailenin geçimini sağlamak için acil bir çözüm bulması gerekmektedir. Çözüm Tufan’dan gelir. Elibol’lar birlik olup mahallede yıllardır boş duran bir lokantayı işletmeye karar veriler ancak lokantanın sahibi olan Necibe'yi buna ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır. Necibe’nin ikna edilmesi için Fikri’nin seçilmesi ise ailenin başına yeni sorunlar açmakta gecikmez. Filiz’ler bir yandan lokantayla uğraşırken, Kiraz’la Fiko’nun krem satma işi giderek sarpa sarmaya başlar. Barış ise Nihal’den kurtulmak için harekete geçer. Tüm bunların yanı sıra Filiz, Barış, Deniz ve Cemil sevgililer günü için çeşitli sürprizler hazırlamaktadır ancak hepsinin birbirlerinden habersiz yaptıkları planlar bir araya gelince ortalık birbirine girmekte gecikmez. Buna Necibe ve Fikri’nin de dahil olmasıyla ortalık karışırken Fiko, Kiraz ve İsmo’nun başına gelen felaket herkesi dehşete düşürecektir.

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