Bizim Hikaye'de Fikri'nin inanılmaz değişimi! Bizim Hikaye dizisi 57. son bölüm izle!

Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 57. son bölümüyle 14 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Çiçek'in eski kocasının saldırısına uğrayan Filiz hastanelik olmuştu. Hastanede kendine gelen Filiz, etrafındakilere bir oyun oynadı. Hafızasını kaybetti numarasını yapan Filiz için herkes seferber oldu. Ama Barış gerçeği ortaya çıkarmayı başardı. Başka bir kadınla Filiz’i kıskandıran Barış, Filiz’in kendini açık etmesini sağladı.

Bizim Hikaye son bölüm final sahnesinde ise Sevgililer Günü nedeniyle Barış ve Filiz bir kutlama organize etti. Ancak finalde Filiz'in kardeşleri, Cemil'in getirdiği pastayı yedikten sonra aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Filiz'in kardeşlerine ne oldu?

Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat, Sahra Şaş ve Ömer Sevgi'nin başrollerini oynadığı Bizim Hikaye'nin 21 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.