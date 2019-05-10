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Bizim Hikaye'de Fikri öldü mü? Final öncesi büyük şok! Bizim Hikaye 69. son bölüm izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.05.2019 01:49 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 69. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendi ancak artık her şey için geç kaldı. Diğer yandan mahalleye gelen yeni bir aile, Elibollar'ın başına büyük bela oldu. Cemil ve Tufan feci şekilde dayak yedi. Final sahnesinde ise Fikri çocuklarının gözü önünde aniden yere yığıldı. Peki Bizim Hikaye'de Fikri'ye ne oldu? Fikri öldü mü? İşte Bizim Hikaye 69. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 9 Mayıs Perşembe akşamı 69. son bölümüyle ekrana geldi. 16 Mayıs'ta yayınlanacak 70. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek olan Bizim Hikaye'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Final sahnesinde ise Fikri göğsünü tutarak aniden yere yığıldı. Fikri'ye ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİZİM HİKAYE FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 16 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 70. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Bizim Hikaye'nin final bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

BİZM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendiğinde büyük haksızlık ettiğini anlar ama artık her şey için çok geçtir. Barış’ın kalbini alması o kadar da kolay olmayacaktır. Yine de elinden geleni yapmaya kararlı olan Filiz, tüm vaktini ve enerjisini kocasını geri kazanmaya harcar. Sonunda aralarındaki buzlar erir ve küçük bir kaçamak yapmaya karar verirler. Ancak olaylar gittikleri yerde de peşlerini bırakmayacaktır. Bu sırada ise mahallede kıyametler kopmaktadır. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz’le Barış’ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlar ancak bu kez karşılarındaki insanlar oldukça çetin ceviz çıkmıştır ve onları kurtarabilecek tek kişi vardır: Fikri Elibol. Fakat Fikri’yle Ersin de, okulda yaptıkları dolandırıcılık yüzünden tutuklanınca işler iyice sarpa sarar. Şimdi bizimkilerin önünde iki seçenek vardır: Fikri Elibol’u mu kaçıracaklar yoksa mahallenin elden gitmesine göz mü yumacaklar? Tabi sonunda Filiz ile Barış’ı en delirtecek yolu seçerler ve o yolun sonu Fikri için hiç de iyi bitmeyecektir.

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