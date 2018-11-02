Bizim Hikaye'de Filiz, Barış ve Nihal'in evlilik gerçeğini öğrendi! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 45. son bölümünde Barış ve Nihal evliliğinin nedeni ve Filiz'i terk etmesinin sırrı ortaya çıktı. Oğlunun hastalığı ve Filiz'i kurtarmak istemesi Barış'ı eski eşiyle yeniden evlenmeye mecbur bıraktı. Ancak yolları yeniden Filiz'le kesişen Barış bu zorunlu evliliğe daha fazla dayanamadı ve Nihal'e ayrılmak istediğini söyledi. Filiz'e bütün gerçekleri anlatacağını söyleyen Barış 'Ben bittik artık yapamıyorum' dedi. Nihal ise 'Senin aşk macerana oğlumu kurban edemem. Benim oğlum ölüyor. Bana gelip Filiz'i kurtarmamı isteyen sensin' diyerek bağırdı. Ancak bu kavgayı duyan oğulları yeniden fenalaşarak hastanelik oldu. Barış ise bir yandan oğlunun sağlığı ile diğer yandan sevdiği kadından uzak kalmasına daha fazla dayanamadı. Barış başından geçenleri Tufan'a anlattı.

Barış'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine Nihal Filiz'e giderek her şeyi anlattı. Oğlunun hasta olduğunu söyleyen Nihal, Filiz'den Barış'ı kendisinden uzak tutmasını istedi. Barış ve Filiz ise tam barışmak üzereyken yeniden ayrılmak zorunda kaldı. Bizim Hikaye'de okuldaki arkadaşlarının fakir olması nedeniyle dalga geçtikleri Kiraz ise okuldan çıkarak ortadan kayboldu. Filiz ve Selim Kiraz'ı aradı ancak bulamadı. Final sahnesinde ise yıkık bir binaya giren Kiraz'ı bir kişi kolundan çekerek odaya soktu.