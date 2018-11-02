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Bizim Hikaye'de Filiz, Barış ve Nihal'in evlilik gerçeğini öğrendi! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 01:59 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 45. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Barış ve Nihal'in sır evliliğinin nedeni ortaya çıktı. Barış'ın oğlunun hastalığı ve Nihal'le neden evlendiğini artık herkes öğrendi. Bizim Hikaye finalinde ise Kiraz ortadan kayboldu. Terk edilmiş bir eve giren Kiraz'ı biri kolundan tutarak odaya çekti. Kiraz kurtulabilecek mi? Kiraz'ı Barış mı buldu? Peki Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

Bizim Hikaye'de Filiz, Barış ve Nihal'in evlilik gerçeğini öğrendi! Bizim Hikaye 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 45. son bölümünde Barış ve Nihal evliliğinin nedeni ve Filiz'i terk etmesinin sırrı ortaya çıktı. Oğlunun hastalığı ve Filiz'i kurtarmak istemesi Barış'ı eski eşiyle yeniden evlenmeye mecbur bıraktı. Ancak yolları yeniden Filiz'le kesişen Barış bu zorunlu evliliğe daha fazla dayanamadı ve Nihal'e ayrılmak istediğini söyledi. Filiz'e bütün gerçekleri anlatacağını söyleyen Barış 'Ben bittik artık yapamıyorum' dedi. Nihal ise 'Senin aşk macerana oğlumu kurban edemem. Benim oğlum ölüyor. Bana gelip Filiz'i kurtarmamı isteyen sensin' diyerek bağırdı. Ancak bu kavgayı duyan oğulları yeniden fenalaşarak hastanelik oldu. Barış ise bir yandan oğlunun sağlığı ile diğer yandan sevdiği kadından uzak kalmasına daha fazla dayanamadı. Barış başından geçenleri Tufan'a anlattı.

Barış'ın kendisinden ayrılmak istemesi üzerine Nihal Filiz'e giderek her şeyi anlattı. Oğlunun hasta olduğunu söyleyen Nihal, Filiz'den Barış'ı kendisinden uzak tutmasını istedi. Barış ve Filiz ise tam barışmak üzereyken yeniden ayrılmak zorunda kaldı. Bizim Hikaye'de okuldaki arkadaşlarının fakir olması nedeniyle dalga geçtikleri Kiraz ise okuldan çıkarak ortadan kayboldu. Filiz ve Selim Kiraz'ı aradı ancak bulamadı. Final sahnesinde ise yıkık bir binaya giren Kiraz'ı bir kişi kolundan çekerek odaya soktu.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 46. yeni bölümüyle 8 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ
Filiz’le Barış’ın yakınlaşması, iki tarafın da duygularını alt üst eder. Barış her ne olursa olsun Filiz’den uzak duramayacağını anlayınca yeniden birlikte olmak için çıkış yolu aramaya başlar ancak çok geçmeden hayatının en büyük ikilemiyle yüzleşmek zorunda kalır. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. Artık Filiz için önemli olan tek şey, kardeşini kurtarmaktır.

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